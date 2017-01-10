"Русгидро" ожидает роста чистой прибыли по итогам 2016 года

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. "Русгидро" ожидает по итогам 2016 года чистую прибыль в размере 50 миллиардов рублей, из которой рассчитает дивиденды на уровне 50%, говорится в материалах компании.

"Исходя из направления на выплату дивидендов 50% ожидаемой чистой прибыли "Русгидро" по итогам 2016 года в размере 50 миллиардов рублей", — говорится в сообщении компании. Актуализированная программа развития "Русгидро" на 2016-2020 годы предполагает сохранение дивидендов в 50% чистой прибыли по МСФО. Таким образом, "Русгидро" может направить на дивиденды за 2016 год 25 миллиардов рублей.

Ранее глава компании Николай Шульгинов также сообщал, что EBITDA "Русгидро" по МСФО по итогам 2016 года будет "намного больше" уровня 2015 года. По итогам 2015 года EBITDA компании по МСФО составила 73,383 миллиарда рублей.

По итогам 2015 года чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ составила 30,022 миллиарда рублей, по МСФО — 27,159 миллиарда рублей.

За первые три квартала 2016 года чистая прибыль компании по МСФО выросла в 1,6 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и составила 37,4 миллиарда рублей.

Группа "Русгидро" — один из крупнейших российских энергохолдингов. Установленная мощность электростанций, входящих в ее состав, составляет 38,7 ГВт. В состав компании входит: 19 филиалов в 17 регионах России, включающих 47 ГЭС и ГАЭС, а также три ГеоЭС, плюс мощности "РАО Энергетические системы Востока".