МОЭСК в 2016 году выдала 3 ГВт мощности для 73,5 тысячи новых клиентов

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Энергетики "Московской объединенной электросетевой компании" (МОЭСК, входит в "Россети"), по предварительным данным, в 2016 году подключили к электросетям компании более 73,5 тысячи новых клиентов суммарной мощностью около 3 ГВт, говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что динамика по количеству заявок на техприсоединение и исполненных договоров по сравнению с 2015 годом осталась на прежнем уровне. Основная часть работ была выполнена на территории Московской области. Так, в Москве в 2016 году к электросетям МОЭСК подключено 11,2 тысячи клиентов, которым было выдано 1,3 ГВт мощности.

Основной объем заявок и выполненных работ по ТП (85-90%) пришелся на физических лиц, которым требуется до 15 кВт мощности. Особое внимание уделено объектам чемпионата мира по футболу-2018 – выдана мощность большой спортивной арене стадиона "Лужники". Для Минобороны РФ в кратчайшие сроки завершено техприсоединение второго комплекса парка "Патриот".

"В 2017 году мы продолжим работу по упрощению процедуры техприсоединения, в том числе за счет развития интерактивных сервисов. В целом будем выстраивать свою работу с учетом новых экономических реалий, выверяя свои действия со взятыми обязательствами по заключаемым договорам ТП", — приводятся в пресс-релизе слова заместителя гендиректора МОЭСК Александра Пятигора.

МОЭСК (входит в "Россети") — одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России. Основные виды деятельности — оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Москвы и области.