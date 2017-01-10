EIA повысило прогнозную цену нефти Brent в 2017 году до $53,50 за баррель

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Средняя стоимость североморской нефти марки Brent в 2017 году составит 53,50 доллара за баррель, говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Таким образом, прогноз стоимости Brent на текущий год повышен по сравнению с декабрьским прогнозом ведомства в 51,66 доллара за баррель. По итогам 2016 года, по данным Минэнерго, средняя стоимость нефти марки Brent составила 43,74 доллара. В 2018 году средняя цена нефти ожидается на уровне 56,18 доллара.

Средняя цена на нефть марки WTI, по мнению экспертов EIA, в 2017 году составит 52,50 доллара, что является улучшением декабрьской прогнозной оценки в 50,66 доллара за баррель. В 2018 году средняя цена нефти WTI может составить 55,18 доллара. По итогам 2016 года, по данным ведомства, средняя стоимость нефти марки WTI составила 43,33 доллара.

Министерство также увеличило прогнозы добычи нефти в США на 200 тысяч баррелей в день в 2017 году— до 9 миллионов баррелей в сутки с ожидавшегося в декабре уровня в 8,8 миллиона баррелей в сутки. Ведомство также прогнозирует добычу в США в 2018 году на уровне 9,3 миллиона баррелей в сутки. По итогам 2016 года средний уровень добычи нефти в США составил 8,9 миллиона баррелей в день.

© AP Photo/ Brennan Linsley Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США

"Увеличение прогноза по добыче в значительной степени отражает увеличение производства в Мексиканском заливе. Рост добычи нефти, который является результатом увеличения объема буровых работ, эффективности буровых установок, а также уровня производительности, также способствует увеличению прогноза по добыче в США", — говорится в прогнозе.