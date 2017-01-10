"ЮТэйр" в 2017 году планирует увеличить перевозки пассажиров на 7%

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Авиакомпания "ЮТэйр" в текущем году планирует нарастить перевозки пассажиров по сравнению с 2016 годом на 6,7% — до 6,9 миллиона человек, говорится в прогнозе компании.

"В рамках основных целевых показателей пассажирского бизнеса на 2017 год планируется увеличить перевозку пассажиров по сравнению с 2016 годом на 6,7%, до 6,987 миллиона человек, а также – грузов на 3,9%, до 20,146 тысячи тонн", — говорится в сообщении.

В основу бюджета компании был заложен консервативный прогноз развития рынка авиаперевозок в 2017 году. Прогноз характеризуется ожиданием ухудшения конъюнктуры рынка по сравнению с 2016 годом вследствие прогнозируемой стагнации объемов перевозок внутри страны и существенного увеличения провозных емкостей, отмечается в сообщении. На рынке вертолетных услуг в 2017 году, согласно прогнозу, не ожидается серьезного роста.

"ЮТэйр" в текущем году не планирует расширять флот воздушных судов, продолжится эксплуатация 65 самолетов: 32 самолетов Boeing 737-500, 9 самолетов Boeing 737-800, 6 самолетов Boeing 737-400, 3 Boeing 767-200 и 15 ATR-72. Перевозчик ожидает рост загрузки на 2 процентного пункта — до 72% "вследствие продуктовых улучшений и увеличения конкурентоспособности основного продукта в части маршрутной сети и предлагаемого сервиса".

Утвержденным бизнес-планом предусмотрен рост доходов на 14% в самолетном сегменте, и на 8% – в вертолетном. "Запланированные показатели доходов и денежного потока соответствуют ранее утверждённой финансовой модели и позволяют осуществить необходимые обязательства перед кредиторами", — отметила компания.

Группа "ЮТэйр" занимается выполнением пассажирских и грузовых авиарейсов по России и за рубежом, а также техническим обслуживанием воздушных судов (самолётов и вертолётов) и подготовкой персонала.