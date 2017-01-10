Ford Sollers переходит на пятидневную рабочую неделю после зимних каникул

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Заводы Ford Sollers начинают работу по расширенному производственному графику – 5 дней в неделю – после завершения зимних каникул, говорится в сообщении компании.

"Заводы компании начинают работу по расширенному производственному графику – 5 дней в неделю – после завершения зимних каникул. Три производственных площадки во Всеволожске, в Набережных Челнах и завод двигателей в Елабуге, ранее работавшие 4 дня в неделю, с начала 2017 года переходят на новый режим работы для выполнения увеличенной производственной программы", — говорится в сообщении.

Производство на двигателестроительном заводе Ford Sollers стартовало 9 января, на заводе в Набережных Челнах производство стартует 12 января, на площадке во Всеволожске – 12 января, на заводе в Елабуге – 16 января, поясняет компания.

"Несмотря на то, что ситуация на рынке остается крайне сложной, мы видим признаки стабилизации спроса, а также положительный эффект от наших усилий по выводу на рынок новых локализованных и адаптированных для России моделей Ford. Мы надеемся на дальнейшую реализацию мер в области развития автомобильной промышленности в 2017 году", — передает пресс-служба слова президента и CEO Ford Sollers Марка Овендена.

Завод компании во Всеволожске производит две модели по технологии полного цикла — Focus в трех вариантах кузова – седан, хэтчбек и универсал, и Mondeo. Продажи Focus увеличились в 2016 году на 8%. На заводе Ford Sollers в Набережных Челнах компания производит по технологии полного цикла модели Fiesta и EcoSport. Завод в Елабуге производит по технологии полного цикла модели Kuga, Explorer и Transit.