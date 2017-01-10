ВВП Казахстана вырос в 2016 году на 1%

АСТАНА, 10 янв — РИА Новости. Рост ВВП Казахстана, по предварительной оценке, составил в 2016 году 1%, превысив официальный прогноз, сообщил министр национальной экономики страны Тимур Сулейменов.

"По итогам года объем ВВП увеличился на 1%… это прогнозная оценка 2016 года", — сказал Сулейменов журналистам, отметив что кардинальных изменений этих данных ожидать не стоит.

"Эту цифру можно рассматривать как более-менее финальную", — отметил министр.

За первые 11 месяцев 2016 года экономика Казахстана выросла на 0,8%.

Официальный прогноз роста ВВП Казахстана в 2016 году составляет 0,5%.

В 2015 году рост экономики страны составил 1,2%.