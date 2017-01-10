Цена золота замедлила рост после достижения максимума с ноября

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Цена золота замедлила рост после достижения максимальных отметок с 30 ноября на фоне снижения курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.14 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,20 доллара, или на 0,10% — до 1186,10 доллара за тройскую унцию. Ранее она достигала отметки в 1187,65 доллара за тройскую унцию, что является максимальной отметкой с 30 ноября.

Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,11% — до 16,67 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,11%, до 101,74 пункта.

Доллар дешевеет, в то время как инвесторы ожидают пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, которая запланирована на 11 января. По мнению аналитиков, инвесторы занимают осторожные позиции в преддверии этого выступления — если комментарии Трампа разочаруют инвесторов, это может спровоцировать распродажу американской валюты.

"Уолл-стрит может прийти к мнению, что американский доллар в данный момент включает в цену четыре-пять повышений процентных ставок… От двух до трех повышений ставок является более реалистичным", — приводит агентство MarketWatch мнение главного рыночного стратега CMC Capital Markets Колина Цешиньски (Colin Cieszynski).

Удешевление доллара, как правило, положительно влияет на стоимость сырьевых товаров, делая, в частности, драгметаллы более доступными для инвесторов, владеющих иностранной валютой.