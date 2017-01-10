Правительство за неделю предоставит ликвидности на 254 млрд рублей

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Банк России в период с 11 по 17 января ожидает предоставления правительством ликвидности банковскому сектору на 254 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ.

Именно на эту сумму сократятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. На предыдущей отчетной неделе правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидности банковскому сектору на 883 миллиарда рублей.

Одновременно Банк России оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками в предстоящий период в 521 миллиард рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении повысит ликвидность банковского сектора на 109 миллиардов рублей. Регулирование Банком России обязательных резервов банков не повлияет на ликвидность.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать по вторникам прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.