"Дочка" "Роснефти" в 2016 году увеличила добычу газа на 9,6%

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. "РН-Пурнефтегаз", дочернее общество "Роснефти", по итогам 2016 года увеличил добычу газа на 9,6% по сравнению с показателем за 2015 год, до 6,1 миллиарда кубометров, говорится в пресс-релизе "Роснефти".

"Нарастить объемы производства удалось за счет эффективного выполнения геолого-технических мероприятий, в том числе, благодаря бурению боковых стволов в подгазовые зоны пластов на Харампурском, Губкинском и Барсуковском месторождениях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее компания провела работу в рамках реализации газовой программы по созданию инфраструктуры, обеспечивающей уровень использования попутного нефтяного газа не менее 95%, по итогам 2016 года этот показатель достиг 99%.

ООО "РН-Пурнефтегаз" — один из основных центров газодобычи "Роснефти". Предприятие расположено в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа и осуществляет производственную деятельность на 17 лицензионных участках.