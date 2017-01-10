Недельная ставка ROISfix во вторник осталась на уровне 10,1%

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Ставка ROISfix (RUONIA Overnight Interest Rate Swap) — индикативная ставка (фиксинг) по операциям процентный своп на ставку RUONIA — сроком одна неделя во вторник, 10 января, не изменилась и осталась на уровне 10,1% годовых, свидетельствуют данные Банка России.

ЦБ РФ использует ставки по операциям процентный своп в аналитических целях, прежде всего в качестве индикатора рыночных ожиданий: ставки отражают ожидания участников сделок по среднему уровню ставки межбанковского рынка (МБК) в течение соответствующего периода.

Кроме того, разница между ставкой МБК и ставкой по операциям процентный своп на аналогичный срок (ожидаемой средней ставкой в течение этого периода) показывает оценку кредитного риска.

Остальные ставки преимущественно не изменились. Ставка на две недели осталась на уровне 10,1%, ставки на один, два месяца и три месяца не изменились и остались на уровне 10,05%. Ставка на полгода снизилась до 9,98% с 9,99%.

Показатель ROISfix формируется Национальной валютной ассоциацией (НВА) на основе котировок, объявляемых участниками фиксинга. Список участников фиксинга ROISfix определяет тоже НВА.

Процентный своп — производный финансовый инструмент в форме соглашения об обмене процентными платежами на определенную сумму в течение определенного времени. Причем одна сторона платит фиксированный процент на оговоренную сумму, а вторая рассчитывает платеж по плавающей ставке (например, по ставке RUONIA). Участники рынка определяют условия сделок по операциям процентный своп исходя из своих ожиданий динамики ставок МБК.