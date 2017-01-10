Акции "Магнита" снижаются более чем на 2,5%

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Акции крупнейшего российского розничного ритейлера "Магнит" снижаются более чем на 2,5% на фоне публикации операционных данных компании за 2016 год.

К 10.46 мск акции "Магнита" снижались на 2,86% — до 10,51 тысячи рублей. При этом индекс ММВБ рос на 0,16%, следует из данных торгов на Московской бирже.

Как ранее во вторник указывалось в сообщении компании, "Магнит" в декабре 2016 года увеличил выручку на 6,91% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 108,966 миллиарда рублей, а по итогам всего прошлого года получил 1,069 триллиона рублей выручки, что больше показателя за 2015 год на 12,81%.

Таким образом, в декабре рост продаж "Магнита" замедлился по сравнению с показателем ноября прошлого года, когда выручка ритейлера увеличилась на 10,24%. А годовой темп роста выручки оказался хуже ожиданий компании. Гендиректор и основной акционер ритейлера Сергей Галицкий в конце июля говорил, что продажи сети в 2016 году могут увеличиться на 14-16%.