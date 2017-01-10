Медь дорожает на удешевлении доллара к мировым валютам

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Цена меди растет во вторник на фоне снижения курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.21 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,83% — до 2,56 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,06%, до 101,78 пункта.

По итогам торгов понедельника стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца выросла на 0,02%, до 5591 доллара за тонну, алюминия — поднялась на 0,76%, до 1726 долларов, цинка — увеличилась на 1,83%, до 2667 долларов за тонну.

Доллар дешевеет, в то время как инвесторы ожидают пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, которая запланирована на 11 января. По мнению аналитиков, инвесторы занимают осторожные позиции в преддверии выступления Трампа. Если его комментарии разочаруют инвесторов, это может спровоцировать распродажу американской валюты.

"Я думаю, что относительно влияния Трампа (на рынки — ред.) сохраняется неопределенность, а также ситуации с долларом в краткосрочной и среднесрочной перспективе", — цитирует агентство Рейтер мнение аналитика банка AZN Дэниэла Хайнса (Daniel Hynes). В связи с этим трейдеры на рынке металлов сохраняют осторожность, добавил он.