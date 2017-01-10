Казахстан легализовал капитал на $12,4 млрд

АЛМА-АТА, 10 янв – РИА Новости, Михаил Егорин. В ходе завершившейся акции по легализации имущества в Республике Казахстан (РК) были легализовали капиталы на сумму 4,093 триллиона тенге (около 12,4 миллиарда долларов), что эквивалентно 10% ВВП страны, сообщила пресс-служба Национального банка республики (центробанка) со ссылкой на главу ЦБ Данияра Акишева, выступившего во вторник перед членами правительства.

"В период действия акции по легализации имущества с 1 сентября 2014 года по 23 декабря 2016 года казахстанцы вывели из тени 4,093 триллиона тенге, что эквивалентно 10% от ВВП РК. Такие данные привел председатель Национального банка Данияр Акишев, выступая сегодня перед членами правительства", — отмечается в сообщении пресс-службы.

По данным Акишева, большая часть легализованных денег была номинирована в долларах. "Посредством взноса наличных денег и переводов из-за рубежа легализовано более 2,9 триллиона тенге (8,8 миллиарда долларов), а в совокупности 90% всех легализованных денег, или 3,681 триллиона тенге (11,1 миллиарда долларов) номинированы в иностранной валюте, преимущественно в долларах США", – проинформировал он.

Глава нацбанка отметил, что "легализованные средства активно вовлекались гражданами в деловой оборот по предпринимательской деятельности". Так, по данным ЦБ, за период легализации со спецсчетов граждан на другие банковские счета в РК переведено 56% легализованных денег, а совокупный объем легализованных средств, обращающихся в банковской системе, превысил 2 триллиона тенге (6 миллиардов долларов).

"В контексте административно-территориального распределения наиболее активно в легализации, как в отношении денег, так и количества спецсчетов, участвовало население г. Алматы, г. Астана, Карагандинской и Южно-Казахстанской областей, совокупная доля которых в масштабе всей республики составила 94,4%", – также отметил Акишев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 30 июня 2014 года подписал закон "Об амнистии граждан РК, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества" в соответствии с которым с 1 сентября 2014 года в Казахстане началась легализация имущества (денег). В акции по легализации приняли участие 30 банков и национальный оператор почты, которые открывали специальные счета субъектам легализации и принимали денежные средства.