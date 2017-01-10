Продажи Metro AG в I квартале 2016-2017 фингода снизились на 0,6%

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Продажи ритейлера Metro AG по итогам первого квартала 2016-2017 финансового года (закончился 31 декабря) сократились на 0,6% в годовом выражении — до 17 миллиардов евро, следует из данных предварительной отчетности компании.

В том числе продажи Metro Cash & Carry за отчетный период уменьшились на 0,3%, до 8 миллиардов евро, выручка от Media-Saturn не изменилась по сравнению с прошлым годом, составив 6,9 миллиарда евро. Продажи Real составили 2,1 миллиарда евро, снизившись на 4% в годовом выражении.

Компания объясняет ухудшение финансовых показателей сложными условиями на рынке. "В целом, мы показали неплохие результаты в рождественском квартале в сложных условиях. Мы сохраняем наш прогноз на 2016-17 финансовый год", — приводятся в релизе слова председателя правления Metro AG Олафа Коха (Olaf Koch).

В первом квартале компания открыла 12 магазинов по всему миру и закрыла 7. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2016 года число магазинов сети составило 2,069 тысячи.

В декабре компания сообщала, что ожидает увеличение сопоставимых продаж на 0,2% по итогам 2016-17 фингода и небольшой рост в общих продажах.

Компания Metro AG, владеющая Metro Cash & Carry International GmbH, была основана в 1964 году в Германии. Штаб-квартира компании находится в Дюссельдорфе. Штат ритейлера превышает 220 тысяч человек по всему миру.