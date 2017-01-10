"Татнефть" увеличила добычу нефти в 2016 году на 5,2%

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Компания "Татнефть" увеличила добычу нефти за 2016 год на 5,2% по сравнению с предыдущим годом, до 28,333 миллиона тонн, сообщила компания.

По всей группе "Татнефть" за 2016 год добыча выросла на 5,3%, до 28,686 миллиона тонн.

За двенадцать месяцев по новому бурению были построены и сданы 667 скважин, что на 2% больше аналогичного периода 2015 года, в том числе на эксплуатационное бурение пришлись 501 скважина, на разведочное бурение — 7 скважин, бурение на битум — 159 скважин.

Дочерними предприятиями "Татнефти" на лицензионных участках за пределами Татарстана в 2016 году добыто 353,356 тысячи тонн нефти, что на 9,9% больше прошлого года. Ранее "Татнефть" ожидала, что в 2016 году общий объем добычи составит 28,7 миллиона тонн нефти (рост на 5,5%) — в том числе добыча из традиционных месторождений составит 27,84 миллиона тонн, сверхвязкой нефти — 0,84 миллиона тонн.

В декабре комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "Танеко" переработал 798,2 тысячи тонн сырья, с начала года — 9,529 миллиона тонн. В том числе, в декабре переработано 740,7 тысячи тонн нефтесырья и произведено 756,2 тысячи тонн нефтепродуктов, за двенадцать месяцев — 8,71 миллиона тонн и 9,091 миллиона тонн соответственно.

"Татнефть" занимается разведкой, разработкой и добычей нефти. На ее долю приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер "Татнефти" — госхолдинг "Связьинвестнефтехим" — владеет 30,44% акций компании. Татарстану принадлежит "золотая акция".