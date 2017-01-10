В Лондоне бумаги российский компаний завершили торги ростом

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно положительной динамикой, лишь расписки "Магнита" снизились в цене, а TCS Group — оказались на уровне предыдущего закрытия, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,30%, до 6,66 доллара, "Новатэка" — на 1,27%, до 128 долларов, "Лукойла" — на 0,09%, до 56,34 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,36%, до 5,23 доллара, а "Газпром нефти" — на 0,53%, до 19,10 доллара.

Цена бумаг ВТБ увеличилась на 0,78%, до 2,33 доллара, Сбербанка — на 1,75%, до 11,63 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит Тинькофф банк, оказалась на уровне закрытия торгов понедельника в 10,60 доллара.

Бумаги "Норникеля" подорожали на 2,80%, до 17,60 доллара, "Северстали" — на 0,19%, до 15,88 доллара. Стоимость расписок НЛМК выросла на 2,41%, до 19,15 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" опустилась на 5,17%, до 40,50 доллара, а "Ленты" — выросла на 0,50%, до 8,10 доллара. Цена бумаг АФК "Система" увеличилась на 0,65%, до 9.33 доллара.