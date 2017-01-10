Рогозин рассказал о перспективах сотрудничества с индийским штатом Гуджарат

ГАНДИНАГАР (Индия), 10 янв — РИА Новости, Инсаф Басиров. Россия изучит перспективы сотрудничества с компаниями индийского штата Гуджарат в сфере переработки алмазов и молочном производстве, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, выступая на экономическом форуме "Энергичный Гуджарат".

Рогозин накануне провел двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в городе Гандинагар, где проходит форум.

"Нас очень заинтересовали предложения премьер-министра господина Моди о том, чтобы внимательно посмотреть на огромные перспективы производства молочной продукции в штате Гуджарат, а также на участие в том деле, в котором Гуджарат имеет абсолютное первенство в Индии, — это обработка алмазов", — заявил российский вице-премьер.

По его словам, российские власти и бизнес внимательно отнесутся к этим предложениям. "И думаю, что скоро мы не узнаем этот штат Гуджарат — он превратится в лидера производства в рамках той стратегии, которую продвигает премьер-министр, — Make in India ("Делай в Индии")", — добавил Рогозин.

Российский вице-премьер отметил, что штат Гуджарат в целом представляет большой интерес для российского бизнеса, многие российские компании уже открыли здесь свои предприятия, строят заводы.

"Компания Роснефть вложила большие средства в нефтеперерабатывающий завод в Вадинаре. Наши компании также создают совместное производство с индийскими компаниями и автомобильных платформ Камаз, и бутилкаучука — это новые производства, которые создают новые рабочие места в Индии", — заявил Рогозин под аплодисменты аудитории.

К слову, речь вице-премьера РФ шесть прерывалась аплодисментами — больше аплодировали лишь самому Моди.

"Хочу пожелать индийскому народу, всей великой Индии безопасности, мира и процветания и подтвердить, что Россия всегда будет рядом с Индией, всегда будет великим другом великого индийского народа", — заключил Рогозин.