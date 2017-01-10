Рынок российских акций вырос на фоне дневного позитива на рынке нефти

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Рынок акций РФ закрылся в плюсе на фоне дневного роста цен на нефть выше 55 долларов за баррель и укрепления рубля к доллару.
Курс доллара расчетами "завтра" 19.44 мск снижался на 1 копейку — до 60,08 рубля, курс евро рос на 6 копеек — до 63,55 рубля.
Мартовский фьючерс на нефть марки Brent падал на 1,07% — до 54,35 доллара за баррель. На дневных торгах нефть пыталась закрепиться выше 55 долларов за баррель.
Рост по инерции
Как отмечает Анна Бодрова из "Альпари", инвесторы сосредоточились на ожиданиях статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые выйдут во вторник и в среду вечером, а также на пресс-конференции Дональда Трампа, предстоящей во вторник. "Кроме того, всех очень интересует, что скажет в рамках "прощального слова" Барак Обама, который успел подписать потрясающе мощный оборонный бюджет на 2017 год", — добавляет она.
На этом фоне российские акции продолжают дорожать сами по себе, хотя очевидно, что коррекционный потенциал где-то неподалеку, указывает аналитик.
"Отечественные биржи находятся в фазе подъема почти год, в состоянии выраженного ралли — шесть месяцев. Обновлять пики и максимумы в такой ситуации становится все сложнее, ведь деревья не растут до небес", — отмечает Бодрова.
Корпоративные истории
"Магнит" в декабре увеличил выручку на 6,91% в годовом выражении — до 108,966 миллиарда рублей, а по итогам всего прошлого года – на 12,8%, до 1,069 триллиона рублей.
Таким образом, в декабре рост продаж "Магнита" замедлился по сравнению с показателем ноября, когда выручка ритейлера увеличилась на 10,24%. Годовой темп рост выручки оказался хуже ожиданий компании. Гендиректор и основной акционер ритейлера Сергей Галицкий в конце июля говорил, что продажи сети в 2016 году могут увеличиться на 14-16%.
Лидеры и аутсайдеры
В аутсайдерах, помимо "Магнита", — акции "Интер РАО" (-1,43%) и МТС (-1,04%).
Прогнозы и рекомендации
Индекс ММВБ остается в привычном для себя торговом диапазоне 2190-2245 пунктов, и пока нет особенных оснований для выхода за эти рамки, считает Бодрова.
Инвесторы рассчитывают на потепление отношений с Западом, что, конечно, может благоприятно сказаться и на российских компаниях, говорит Ирина Рогова из Forex Club. Но вряд ли этих ожиданий будет достаточно для того, чтобы индекс ММВБ смог пробиться выше сопротивления 2293,90 – 2300 пунктов, в то же время отмечает она.
"Таким образом, достаточно высока вероятность его консолидации в диапазоне 2200 – 2300", — резюмирует эксперт.