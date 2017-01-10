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Экономика

Рынок российских акций вырос на фоне дневного позитива на рынке нефти

Тема:
Ситуация на мировых фондовых рынках в январе 2017 (18)
20:1010.01.2017
(обновлено: 20:11 10.01.2017)
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Трейдеры. Архивное фото
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Рынок акций РФ закрылся в плюсе на фоне дневного роста цен на нефть выше 55 долларов за баррель и укрепления рубля к доллару.

Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Нефть дешевеет на сообщениях о росте добычи в Иране и Ливии
Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,19% — до 2237,49 пункта, индекс РТС — на 1,27%, до 1175,01 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" 19.44 мск снижался на 1 копейку — до 60,08 рубля, курс евро рос на 6 копеек — до 63,55 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent падал на 1,07% — до 54,35 доллара за баррель. На дневных торгах нефть пыталась закрепиться выше 55 долларов за баррель.

Рост по инерции

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Кутузов
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Доллар дешевеет к евро и иене в ожидании пресс-конференции Трампа
Российский рынок акций не успел отыграть сообщения СМИ о росте добычи нефти в Ливии, после которых цены на нефть ушли в минус. Незадолго до закрытия торгов на российском фондовом рынке газета The Wall Street Journal сообщила, что Ливия увеличила добычу нефти более чем в три раза за последние шесть месяцев, что угрожает планам ОПЕК по стабилизации нефтяного рынка.

Как отмечает Анна Бодрова из "Альпари", инвесторы сосредоточились на ожиданиях статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые выйдут во вторник и в среду вечером, а также на пресс-конференции Дональда Трампа, предстоящей во вторник. "Кроме того, всех очень интересует, что скажет в рамках "прощального слова" Барак Обама, который успел подписать потрясающе мощный оборонный бюджет на 2017 год", — добавляет она.

На этом фоне российские акции продолжают дорожать сами по себе, хотя очевидно, что коррекционный потенциал где-то неподалеку, указывает аналитик.

"Отечественные биржи находятся в фазе подъема почти год, в состоянии выраженного ралли — шесть месяцев. Обновлять пики и максимумы в такой ситуации становится все сложнее, ведь деревья не растут до небес", — отмечает Бодрова.

Корпоративные истории

Вид на город Бенгази с моря. Архивное фото
© AFP 2017/ Abdullah Doma
СМИ: Ливия наращивает добычу нефти, угрожая планам ОПЕК
Акции крупнейшего российского розничного ритейлера "Магнит" снизились к закрытию торгов на 2,63% — до 10,534 тысячи рублей на фоне публикации операционных данных компании за декабрь и за весь 2016 год.

"Магнит" в декабре увеличил выручку на 6,91% в годовом выражении — до 108,966 миллиарда рублей, а по итогам всего прошлого года – на 12,8%, до 1,069 триллиона рублей.

Таким образом, в декабре рост продаж "Магнита" замедлился по сравнению с показателем ноября, когда выручка ритейлера увеличилась на 10,24%. Годовой темп рост выручки оказался хуже ожиданий компании. Гендиректор и основной акционер ритейлера Сергей Галицкий в конце июля говорил, что продажи сети в 2016 году могут увеличиться на 14-16%.

Лидеры и аутсайдеры

Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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ФНБ за 2016 год в рублях сократился на 17%, а в долларах вырос на 0,2%
Среди лидеров роста — акции ТГК-1 (9,16%), "Распадской" (5,62%), "Мосэнерго" (5,39%), ОГК-2 (3,66%), "Соллерса" (3,51%), а также акции "Аэрофлота" (3,45%), обыкновенные акции "Мечела" (3,29%), акции "Алросы" (2,95%), НЛМК (2,93%) и "Русгидро" (2,84%).

В аутсайдерах, помимо "Магнита", — акции "Интер РАО" (-1,43%) и МТС (-1,04%).

Прогнозы и рекомендации

Индекс ММВБ остается в привычном для себя торговом диапазоне 2190-2245 пунктов, и пока нет особенных оснований для выхода за эти рамки, считает Бодрова.

Инвесторы рассчитывают на потепление отношений с Западом, что, конечно, может благоприятно сказаться и на российских компаниях, говорит Ирина Рогова из Forex Club. Но вряд ли этих ожиданий будет достаточно для того, чтобы индекс ММВБ смог пробиться выше сопротивления 2293,90 – 2300 пунктов, в то же время отмечает она.

"Таким образом, достаточно высока вероятность его консолидации в диапазоне 2200 – 2300", — резюмирует эксперт.

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