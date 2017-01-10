Два полюса "Магнита": первый триллион выручки и самые низкие темпы ее роста

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Крупнейший российский розничный ритейлер "Магнит" по итогам 2016 года ожидаемо получил больше триллиона рублей выручки, а вот сюрприз, который сеть преподнесла рынку во вторник, был скорее негативным: в декабре минувшего года темпы роста выручки "Магнита" стали самыми низкими за всю его историю. Причем такой антирекорд был установлен в
Компания 10 января опубликовала свои операционные результаты за декабрь, четвертый квартал и весь 2016 год. В декабре "Магнит" увеличил выручку на 6,91% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 108,966 миллиарда рублей, в октябре-декабре — на 9%, до 282,465 миллиарда, а по итогам года получил 1,069 триллиона рублей выручки, что больше показателя за 2015 год на 12,81%.
Таким образом, компания впервые в своей истории и первой в секторе преодолела планку по выручке в триллион рублей. Впрочем, единоличным триллионером "Магнит" вряд ли будет долго — свои операционные результаты еще не представил его ближайший конкурент, X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель".
Однако, возвращаясь к "Магниту", если величина годовых продаж была прогнозируема, то столь низких результатов за последний месяц года мало кто ожидал, особенно учитывая тот факт, что декабрь традиционно является удачным для ритейла месяцем.
"Данные о продажах "Магнита" в декабре стали негативным сюрпризом, показав самый медленный темп роста выручки в публичной истории компании", — указывают аналитики "ВТБ Капитала" в своем обзоре. При этом антирекорд в 2016 году был обновлены дважды: предыдущий принадлежал маю, когда продажи сети повысились лишь на 9,59% по сравнению с маем 2015 года. В результате ритейлер не выполнил собственную цель по росту выручки в 2016 году — 14-16%.
Причины спада
Эксперты указывают на несколько причин замедления темпов роста "Магнита". "Декабрь 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года имел эффект высокой базы. В 2015 году декабрь был достаточно сильным, хорошим месяцем, показавший достаточно высокие темпы прироста. Этот декабрь был слабее с точки зрения рынка ритейла", — отмечает аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева.
"Эти потребители не увидели пока какого-то прироста в своих реальных располагаемых доходах, поэтому они не смогли восстановить уровень потребления", — сказала эксперт, добавив, что другие ритейлеры, например, "Лента" и X5, имеют большее присутствие в крупных городах, а также в Центральном и Северо-Западном регионах.
Второй фактор — рост торговых площадей по всей стране. "Даже в малых городах повысилась концентрация ритейлеров и, таким образом, повысилась конкуренция", — говорит Колупаева. С другой стороны, указывает гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков, "Магнит" резко замедлил экстенсивное развитие своей сети в прошлом году и второй год подряд уступает X5 по количеству открытых магазинов.
В-третьих, продолжает аналитик Райффайзенбанка, "Магнит" пока еще находится в поиске новой маркетинговой концепции, что сказывается на управлении ценами и ассортиментами. Если, к примеру, "Пятерочка" уже завершила программу обновления своих магазинов, крупнейшая торговая сеть подобную модернизацию только начала.
Наконец, эксперты напоминают, что "Магнит" стремится поддерживать высокий уровень рентабельности, а не гонится за абсолютной величиной выручки. "По маржинальности они выигрывают у своих основных конкурентов. Возможно, для "Магнита" это осознанная позиция, и в ближайшее время "Магнит" будет сосредоточен не на росте валового объема выручки, а на росте эффективности действующего бизнеса", — рассуждает гендиректор InfoLine.
"Это, в принципе, не лишено смысла, учитывая, что оборот компании превысил триллион рублей. Потому что расти до бесконечности не самоцель, и просто невозможно. Если "Магнит" не будет возобновлять свою активную инвестиционную политику, тогда таких темпов, которые были в предыдущие годы, мы больше не увидим", — заключает Федяков.
Прогноз на 2017 год
Что касается текущего года, аналитики с осторожностью дают прогнозы по выручке ведущего ритейлера. К примеру, "ВТБ Капитал" ожидает роста показателя на 13,5%. "Отметим, что последние тенденции, а также туманные перспективы января, влекут риски для наших оценок", — добавляют аналитики инвестбанка.
Аналитик Райффайзенбанка указывает, что ситуация с выручкой зависит еще и от макроэкономических условий, динамики реальных располагаемых доходов населения. "Если падение сменится ростом реальных доходов, то это вызовет оживление спроса и само по себе скажется на оживлении темпов роста выручки", — рассуждает Колупаева.
При этом, поскольку рынок приходит к насыщению торговыми площадями, она ожидает, что в перспективе российские ритейлеры будут расти на уровне продуктовой инфляции в стране, или даже ниже этого уровня. "Все идет примерно к таким нормализованным показателям зрелой отрасли в горизонте пяти лет", — говорит эксперт.
Неизбежность смены лидера
Учитывая замедление темпов роста "Магнита" и ускорение их у X5, рынок уже приготовился к смене лидера в российском ритейле. "Мы видим, что Х5 в 2017 году обгонит "Магнит" по выручке. Это уже невозможно будет исправить. Есть определенная инерция", — отмечает Федяков. Ибрагимов из БКС уверен, что это произойдет уже по итогам четвертого квартала 2016 года.
Эксперт также напоминает, что "Магнит" до сих пор не замечен в проведении масштабных программ лояльности для потребителей — тогда как они весьма способствуют привлечению покупателей. Многое, по его словам, можно сделать ритейлеру и в категорийном менеджменте, а также в налаживании новых каналов продаж.
"Торговля продуктами питания уже пришла в интернет. Она просто активнее начнет шагать по стране, и "Магнит" не сможет этого не замечать, должен будет это учесть. Это как раз возможность роста выручки без экстенсивного развития магазинов", — считает Федяков.