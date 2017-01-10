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Экономика

Два полюса "Магнита": первый триллион выручки и самые низкие темпы ее роста

19:3910.01.2017
(обновлено: 19:40 10.01.2017)
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Прохожие у одного из супермаркетов сети Магнит на Подмосковном бульваре в Павшинской пойме. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Крупнейший российский розничный ритейлер "Магнит" по итогам 2016 года ожидаемо получил больше триллиона рублей выручки, а вот сюрприз, который сеть преподнесла рынку во вторник, был скорее негативным: в декабре минувшего года темпы роста выручки "Магнита" стали самыми низкими за всю его историю. Причем такой антирекорд был установлен в

Универсам Магнит. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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"Магнит" на днях начнет поставки фруктов из Турции
прошлом году дважды.

Компания 10 января опубликовала свои операционные результаты за декабрь, четвертый квартал и весь 2016 год. В декабре "Магнит" увеличил выручку на 6,91% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 108,966 миллиарда рублей, в октябре-декабре — на 9%, до 282,465 миллиарда, а по итогам года получил 1,069 триллиона рублей выручки, что больше показателя за 2015 год на 12,81%.

Таким образом, компания впервые в своей истории и первой в секторе преодолела планку по выручке в триллион рублей. Впрочем, единоличным триллионером "Магнит" вряд ли будет долго — свои операционные результаты еще не представил его ближайший конкурент, X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель".

Покупатели у одного из магазинов сети Магнит. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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"Магнит" увеличит темпы открытия магазинов в 2017 году
По итогам 2015 года X5 получила выручку в размере 808,8 миллиарда рублей, а в 2016 году, по словам ее главного исполнительного директора Игоря Шехтермана, ожидает роста выручки на 28% в годовом выражении. Если прогноз сбудется — а вероятность этого, исходя из квартальных темпов роста сети, весьма и весьма велика, — в этом году по триллиону выручки получат сразу две отечественные торговые сети.

Однако, возвращаясь к "Магниту", если величина годовых продаж была прогнозируема, то столь низких результатов за последний месяц года мало кто ожидал, особенно учитывая тот факт, что декабрь традиционно является удачным для ритейла месяцем.

"Данные о продажах "Магнита" в декабре стали негативным сюрпризом, показав самый медленный темп роста выручки в публичной истории компании", — указывают аналитики "ВТБ Капитала" в своем обзоре. При этом антирекорд в 2016 году был обновлены дважды: предыдущий принадлежал маю, когда продажи сети повысились лишь на 9,59% по сравнению с маем 2015 года. В результате ритейлер не выполнил собственную цель по росту выручки в 2016 году — 14-16%.

Причины спада

Эксперты указывают на несколько причин замедления темпов роста "Магнита". "Декабрь 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года имел эффект высокой базы. В 2015 году декабрь был достаточно сильным, хорошим месяцем, показавший достаточно высокие темпы прироста. Этот декабрь был слабее с точки зрения рынка ритейла", — отмечает аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева.

Универсам Магнит. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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"Магнит" в 2016 году обновит 150-160 своих магазинов
В свою очередь довольно слабые продажи в декабре, по ее словам, обусловлены относительно меньшим уровнем располагаемых доходов у потребителей в регионах — целевой аудитории "Магнита".

"Эти потребители не увидели пока какого-то прироста в своих реальных располагаемых доходах, поэтому они не смогли восстановить уровень потребления", — сказала эксперт, добавив, что другие ритейлеры, например, "Лента" и X5, имеют большее присутствие в крупных городах, а также в Центральном и Северо-Западном регионах.

Второй фактор — рост торговых площадей по всей стране. "Даже в малых городах повысилась концентрация ритейлеров и, таким образом, повысилась конкуренция", — говорит Колупаева. С другой стороны, указывает гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков, "Магнит" резко замедлил экстенсивное развитие своей сети в прошлом году и второй год подряд уступает X5 по количеству открытых магазинов.

В-третьих, продолжает аналитик Райффайзенбанка, "Магнит" пока еще находится в поиске новой маркетинговой концепции, что сказывается на управлении ценами и ассортиментами. Если, к примеру, "Пятерочка" уже завершила программу обновления своих магазинов, крупнейшая торговая сеть подобную модернизацию только начала.

Наконец, эксперты напоминают, что "Магнит" стремится поддерживать высокий уровень рентабельности, а не гонится за абсолютной величиной выручки. "По маржинальности они выигрывают у своих основных конкурентов. Возможно, для "Магнита" это осознанная позиция, и в ближайшее время "Магнит" будет сосредоточен не на росте валового объема выручки, а на росте эффективности действующего бизнеса", — рассуждает гендиректор InfoLine.

"Это, в принципе, не лишено смысла, учитывая, что оборот компании превысил триллион рублей. Потому что расти до бесконечности не самоцель, и просто невозможно. Если "Магнит" не будет возобновлять свою активную инвестиционную политику, тогда таких темпов, которые были в предыдущие годы, мы больше не увидим", — заключает Федяков.

Прогноз на 2017 год

Что касается текущего года, аналитики с осторожностью дают прогнозы по выручке ведущего ритейлера. К примеру, "ВТБ Капитал" ожидает роста показателя на 13,5%. "Отметим, что последние тенденции, а также туманные перспективы января, влекут риски для наших оценок", — добавляют аналитики инвестбанка.

Покупательница у одного из магазинов сети Магнит. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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"Магнит" начинает принимать Apple Pay в магазинах сети
Марат Ибрагимов из БКС допускает рост выручки до 1,3 триллиона рублей (на 21,6%), однако указывает, что "этот прогноз выглядит слишком оптимистично в нынешних условиях". "Рост выручки будет зависеть от планов "Магнита" по экстенсивному развитию. Они у них достаточно неравномерны, неравнозначные", — считает Федяков.

Аналитик Райффайзенбанка указывает, что ситуация с выручкой зависит еще и от макроэкономических условий, динамики реальных располагаемых доходов населения. "Если падение сменится ростом реальных доходов, то это вызовет оживление спроса и само по себе скажется на оживлении темпов роста выручки", — рассуждает Колупаева.

При этом, поскольку рынок приходит к насыщению торговыми площадями, она ожидает, что в перспективе российские ритейлеры будут расти на уровне продуктовой инфляции в стране, или даже ниже этого уровня. "Все идет примерно к таким нормализованным показателям зрелой отрасли в горизонте пяти лет", — говорит эксперт.

Неизбежность смены лидера

Учитывая замедление темпов роста "Магнита" и ускорение их у X5, рынок уже приготовился к смене лидера в российском ритейле. "Мы видим, что Х5 в 2017 году обгонит "Магнит" по выручке. Это уже невозможно будет исправить. Есть определенная инерция", — отмечает Федяков. Ибрагимов из БКС уверен, что это произойдет уже по итогам четвертого квартала 2016 года.

Покупатели у одного из магазинов сети Магнит. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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Ритейлер "Магнит" начинает принимать карты "Мир"
В свою очередь, гендиректор InfoLine считает, что такое событие может послужить стимулом для "Магнита" пересмотреть свои планы по развитию, "дать волшебный пинок, чтобы возобновить свою экспансию". При этом, уверен эксперт, возможности для роста у сети есть. "Подавляющее большинство сетей работает исключительно в России. А благодаря ЕАЭС есть потенциал и для дальнейшего роста на постсоветском пространстве", — приводит он пример.

Эксперт также напоминает, что "Магнит" до сих пор не замечен в проведении масштабных программ лояльности для потребителей — тогда как они весьма способствуют привлечению покупателей. Многое, по его словам, можно сделать ритейлеру и в категорийном менеджменте, а также в налаживании новых каналов продаж.

"Торговля продуктами питания уже пришла в интернет. Она просто активнее начнет шагать по стране, и "Магнит" не сможет этого не замечать, должен будет это учесть. Это как раз возможность роста выручки без экстенсивного развития магазинов", — считает Федяков.

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