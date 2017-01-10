ЦБ в декабре перечислил в бюджет доход от управления ФНБ и Резервным фондом

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Банк России в декабре 2016 года перечислил в федеральный бюджет доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) за 2016 год в сумме 8,76 миллиарда рублей и Резервного фонда — 10,51 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минфина.

В 2016 году дата начала и окончания процентных периодов, по завершении которых ЦБ уплачивает проценты по размещенным на счетах в иностранной валюте средствам суверенных фондов, была перенесена с 15 января на 15 декабря. В этой связи доходы от размещения средств фондов на указанных счетах в 2016 году были зачислены в федеральный бюджет дважды — в январе и в декабре, а не только в январе, как в предыдущие годы.

"В декабре 2016 года в федеральный бюджет зачислены доходы от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 января по 15 декабря 2016 года в сумме 10,51 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

"В декабре 2016 года в федеральный бюджет зачислены доходы от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 января по 15 декабря 2016 года в сумме 8,76 миллиарда рублей", — сказано в релизе.

Средства Резервного фонда и часть средств ФНБ, которые размещены в иностранной валюте на счетах ЦБ, входят в состав золотовалютных резервов РФ. Банк России инвестирует их в высоконадежные иностранные финансовые активы.

Другая часть средств ФНБ вложена в инфраструктурные проекты на территории России. Кроме того, 3 миллиарда долларов из средств фонда вложены в евробонды Украины, иск о взыскании которых Россия направила в Высокий суд Лондона.