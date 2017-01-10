ВТБ предоставил финансирование на 220 млн евро Holding Slovenske Elektrarne

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Банк "ВТБ Австрия" предоставил долгосрочное финансирование на 220 миллионов евро словенскому производителю и продавцу электроэнергии Holding Slovenske Elektrarne (HSE), сообщает банк во вторник.

Транзакция была осуществлена ВТБ совместно с синдикатом ведущих международных банков, включая BNP Paribas, Raiffeisen Bank, Unicredit и словенский NLB Bank.

"Финансирование, предоставленное ВТБ, позволило HSE продлить срок погашения задолженности и оптимизировать долговую нагрузку в соответствии со стратегией рефинансирования компании на текущий год. Эта транзакция позволила ВТБ укрепить свои позиции не только в Словении, но и на одном из приоритетных рынков – в Центральной и Восточной Европе. Сейчас мы активно развиваемся в данном регионе, реализуя ряд проектов в Румынии, Македонии, Сербии и Хорватии", — отметил старший вице-президент ВТБ Риккардо Орчел.

Как отмечает банк, HSE является самой крупной государственной компанией в этой отрасли на локальном рынке с прибылью 1,3 миллиарда евро.