Россия выполняет обязательства по сокращению добычи нефти, заявили в Кремле

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россия выполняет все пункты договоренностей и все обязательства, взятые на себя в рамках соглашения с ОПЕК и другими нефтедобывающими странами о сокращении добычи нефти, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, известно ли ему, что Россия уже начала сокращать добычу нефти в рамках договоренностей с ОПЕК, он сказал: "Нет, это нужно спрашивать у министерства энергетики".
"Вы знаете, что существуют соответствующие договоренности, участницей которых является Россия. И, безусловно, российская сторона выполняет все пункты этих договоренностей и все взятые на себя обязательства", — добавил Песков.
Как сообщало в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на неназванного сотрудника ЦДУ ТЭК, Россия 1-8 января сократила суточную нефтедобычу с уровня октября, предусмотренного отправной точкой снижения добычи по соглашению ОПЕК и стран вне картеля, на 130 тысяч баррелей — до 11,1 миллиона баррелей.