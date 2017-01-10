Россия выполняет обязательства по сокращению добычи нефти, заявили в Кремле

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россия выполняет все пункты договоренностей и все обязательства, взятые на себя в рамках соглашения с ОПЕК и другими нефтедобывающими странами о сокращении добычи нефти, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, известно ли ему, что Россия уже начала сокращать добычу нефти в рамках договоренностей с ОПЕК, он сказал: "Нет, это нужно спрашивать у министерства энергетики".

"Вы знаете, что существуют соответствующие договоренности, участницей которых является Россия. И, безусловно, российская сторона выполняет все пункты этих договоренностей и все взятые на себя обязательства", — добавил Песков.

Минэнерго РФ пока с официальным заявлением не выступало. Вместе с тем источник, знакомый с ходом реализации соглашения, ранее во вторник сообщил РИА Новости, что Россия приступила к сокращению добычи нефти, которое пока превышает ранее озвученную цель для января в 50 тысяч баррелей в сутки.

Как сообщало в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на неназванного сотрудника ЦДУ ТЭК, Россия 1-8 января сократила суточную нефтедобычу с уровня октября, предусмотренного отправной точкой снижения добычи по соглашению ОПЕК и стран вне картеля, на 130 тысяч баррелей — до 11,1 миллиона баррелей.