Михеев вступил в должность гендиректора "Рособоронэкспорта"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Александр Михеев официально вступил в должность гендиректора "Рособоронэкспорта", сообщает во вторник пресс-служба компании.

Ранее о назначении Михеева на пост гендиректора "Рособоронэкспорта" объявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Десятого января на совещании в государственной корпорации "Ростех" генеральный директор Сергей Чемезов официально представил руководству госкорпорации и АО "Рособоронэкспорт" нового генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева", — говорится в сообщении.

Александр Михеев родился в 1961 году. В период с 2001 по 2013 годы занимал различные позиции в структуре "Рособоронэкспорта". До вступления в должность гендиректора РОЭ занимал руководил холдингом "Вертолеты России" (2013-2016 годы).

"Рособоронэкспорт" — единственный в России спецэкспортер вооружений и военной техники, на долю компании приходится более 85% экспорта по данному сегменту. Компания взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России.