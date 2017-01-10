Европейские биржи в основном снижаются, но FTSE 100 бьет рекорды роста

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Основные биржевые индексы Европы во вторник в основном снижаются, в то время как британский FTSE 100 продолжает обновлять исторические максимумы на фоне удешевления фунта стерлингов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.31 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,20% — до 7252,30 пункта, что является историческим максимумом. Ранее, по итогам торгов понедельника, он достиг рекорда в 7237,77 пункта. Французский индекс CAC 40 при этом опускается во вторник на 0,16% — до 4879,95 пункта, а немецкий DAX — на 0,03%, до 11560,72 пункта.

Курс фунта стерлингов к доллару во вторник снижается до 1,2134 доллара с 1,2162 доллара за фунт на предыдущих торгах.

Британский фунт дешевеет к доллару из-за последних заявлений властей Великобритании о предстоящем выходе страны из Евросоюза. Они усилили опасения некоторых аналитиков по поводу того, что Великобритания при выходе из ЕС может отказаться от доступа к единому рынку блока.

На торги также оказывает влияние финансовые результаты немецкого ритейлера Metro AG. Ранее во вторник компания сообщила о снижении продаж в первом квартале 2016-2017 финансового года (закончился 31 декабря) на 0,6% в годовом выражении — до 17 миллиардов евро. Акции Metro AG дешевеют на этом фоне на 2,13%, до 30,50 евро.