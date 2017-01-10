Рогозин обсудил сотрудничество с главой индийского штата Гуджарат

ГАНДИНАГАР (ИНДИЯ), 10 янв — РИА Новости, Инсаф Басиров. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во вторник провел встречу с главным министром индийского штата Гуджарат Виджаем Рупани, где проходит экономический форум "Энергичный Гуджарат".

В ходе переговоров, продолжавшихся около получаса, Рогозин отметил важность участия российской делегации в региональном экономическом форуме.

"Для того, чтобы лучше понять ваш продукт нужно, чтобы отдельные мероприятия или нашей межправкомиссии или с участием делегации России проходили не только в Нью-Дели, но и в активно развивающихся штатах", — заявил Рогозин.

Напомнив о состоявшихся накануне переговорах с премьер-министром Нарендрой Моди, Рогозин подчеркнул потенциал сотрудничества российских компаний с регионом в сферах нефтепереработки, автомобилестроения, обработки алмазов, а также в сельском хозяйстве.

В свою очередь, Рупани поблагодарил Рогозина за внимание, которое РФ уделила форуму, прислав представительную делегацию. "То, что вы приехали в составе такой представительной делегации, повышает престиж нашего мероприятия. Эта платформа превратилась в глобальную платформу", — заявил Рупани.

Собеседники отметили налаженные экономические связи Гуджарата с Астраханской областью и выразили надежду на расширение регионального сотрудничества с Россией. "Это богатый, очень интересный регион со своей культурой, историей и традициями. В целом, конечно, с учетом потенциала Гуджарата, мы хотим, чтобы опыт отношений (Гуджарата) с Астраханской областью был распространен на другие российские регионы", — заявил он.

Перед встречей с Рупани Рогозин посетил Ганди Ашрам в Ахмедабаде — бывшее место жительства индийского борца за свободу Махатмы Ганди, имеющее статус национального памятника. В ходе посещения ашрама Рогозину вручили фотокопии переписки Ганди с русским писателем Львым Толстым. На встрече с Рупани Рогозин заявил, что планирует передать подарок на хранения в один из музеев России.