МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Китайский интернет-магазин AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию, сообщила компания на своей странице в Twitter.

Посылки, зависшие на таможне, снова едут к адресатам. Вы сможете выбрать доставку экспресс-службами с завтрашнего дня. #Новости #AliExpress — AliExpress Russia (@aliexpress) 10 января 2017 г.

Ранее магазин в письме продавцам заявил о приостановке доставки в связи со сбоем в системе растаможивания коммерческих экспресс-отправлений Федеральной таможенной службы России (ФТС).

В СМИ появилась информация, что таможенная служба с 1 января стала запрашивать бумажные копии паспортов получателей посылок. Позднее официальные представители ФТС опровергли эти сведения и заявили, что никаких изменений в правилах не произошло. Они также пояснили, что часть экспресс-отправлений действительно проходит особый контроль, но доля таких посылок составляет менее одного процента.