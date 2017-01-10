Украинский эксперт: "Нафтогаз" "не сдал экзамен" к отопительному сезону

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" дает поводы сомневаться в том, что в подземных хранилищах газа страны достаточный объем голубого топлива для прохождения отопительного сезона. Такое мнение выразил член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Укртрансгаз" 6 января сообщал, что Украина увеличила отбор газа из хранилищ до 100 миллионов кубометров в сутки в связи с сильными морозами (в конце ноября этот показатель составлял около 34 миллионов кубов).

"Низкие запасы газа в подземных хранилищах и рост потребления газа в ЕС может привести к тому, что "Нафтогаз" не справится с транзитом даже 150 миллионов кубометров. В то же время сейчас транзит в ЕС составляет почти 300 миллионов кубометров газа в сутки. "Нафтогаз" не сдал экзамен и дал основания сомневаться, что в подземных хранилищах достаточно газа для отопительного сезона", — приводит слова Корольчука пресс-служба Института энергетических стратегий.

"По договору о транзите Украина обязана доставить четко определенный объем газа к границам со Словакией, Венгрией и Румынией. И технологический процесс предусматривает привлечение подземных хранилищ Украины в процесс транзита, что как раз и гарантирует доставку газа в ЕС. И Европу не интересует, чей газ находится в подземных хранилищах", — добавил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин в конце октября заявил, что недостаточная заполненность ПХГ на Украине вызывает опасения у России. Он подчеркнул, что "Газпром" может возобновить поставки газа в любое время по цене 180 долларов за тысячу кубометров на условиях предоплаты.

Киев прекратил закупку газа у РФ в ноябре 2015 года. При этом Украина продолжает закупать транзитный газ в ЕС. Россия, Украина и ЕК 9 декабря провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа в ЕС и на Украину. Глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам переговоров сообщил, что Россия и Украина не имеют разногласий по цене газа в четвертом квартале.

Однако "Нафтогаз" сообщил, что стороны не договорились о возобновлении поставок газа, Киев настаивает на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом". Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев 15 декабря заявил, что компания, скорее всего, до конца зимы не будет покупать газ у "Газпрома".