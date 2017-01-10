BMI Research повысила прогноз средней цены нефти Brent на 2017 год до $57

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Средняя цена на нефть марки Brent в 2017 году может составить 57 долларов за баррель, при этом ранее прогноз средней цены составлял 55 долларов за баррель, говорится в обзоре аналитиков исследовательской компании BMI Research.

Прогноз средней цены на нефть марки Brent в этом году повышен на фоне роста уверенности, что страны ОПЕК будут придерживаться производственных квот, приводит агентство Блумберг мнение экспертов BMI.

Аналитики BMI прогнозируют, что в 2018 году средняя цена на нефть марки Brent составит 60 долларов за баррель, в 2019 году она будет на уровне 64 долларов за баррель, а в 2020 году стоимость нефти может составить 67 долларов за баррель. При этом эксперты отмечают, что прогнозы пересмотрены с учетом ожиданий роста дефицита предложения на рынке.

Кроме того, аналитики BMI сообщают, что ребалансировка мирового рынка нефти возможна в середине 2017 года, что обеспечит рост котировок. По состоянию на 10.15 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,11% — до 55 долларов за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,12% — до 52,02 доллара за баррель.

С начала лета 2014 года к концу прошлого года цены на нефть обвалились более чем втрое — со 115 до 36 долларов за баррель марки Brent, а в 2016 году опускались ниже 30 долларов. Фундаментально спад эксперты объясняли высоким уровнем добычи в мире при замедлившемся спросе. Но уже в конце ноября 2016 года инвесторы были обрадованы долгожданным решением ОПЕК сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей.

А в начале декабря в Вене прошла встреча ОПЕК с нефтедобывающими странами вне организации. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение начинается с января. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.