Стало известно о планах застройки в районе ТПУ "Щукинская"

МОСКВА, 10 янв — РИА Недвижимость. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Щукинская", в границах которого планируется построить 52,8 тысячи квадратных метров недвижимости, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

В частности, в составе коммерческой части ТПУ на северо-западе города предусмотрено строительство многофункционального комплекса площадью 47,9 тысячи квадратных метров, указывается в нем.

Площадь технологических объектов ТПУ составит 4,9 тысячи квадратных метров, из которых большую часть составит железнодорожная платформа "Щукинская" (4,2 тысячи квадратных метров), уточняется в сообщении.

Территория подготовки проекта планировки составляет 16,6 гектара, территория ТПУ займет 8,9 гектара. Проект планировки будет рассмотрен на публичных слушаниях, добавляется в материалах комитета.