Минфин разработает поправки в законы по распределению субсидий регионам

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития РФ совместно с другими заинтересованными органами в течение января подготовить поправки в законодательство по распределению субсидий бюджетам регионов исходя из их потребности и бюджетной обеспеченности, сообщается на сайте кабинета министров.

"Минфину России (А.Г. Силуанову), Минэкономразвития России (М.С. Орешкину) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 1 февраля 2017 года внести в правительство Российской Федерации предложения о внесении изменений в бюджетное законодательство, регулирующее вопросы предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, предусмотрев, что субсидии распределяются между бюджетами субъектов Российской Федерации исходя из потребности в развитии отраслей экономики и социальной сферы субъектов Российской Федерации, а также уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, имея в виду, что на конкурсной основе подлежат распределению исключительно субсидии в виде грантов субъектам Российской Федерации, достигшим наивысшие показатели развития соответствующих отраслей экономики и социальной сферы", — говорится в сообщении.

Кроме того, Минфину РФ и высшим должностным лицам регионов, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, поручено до 1 марта 2017 года обеспечить заключение соглашений о предоставлении соответствующих дотаций.

Также Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти дополнительно рассмотреть вопросы об ограничении объема госгарантий регионов РФ, об исключении избыточной детализации обязательств, предусматриваемых в соглашениях о предоставлении региональным бюджетам целевых межбюджетных трансфертов, о продолжении работы по погашению долговых обязательств субъектов РФ по коммерческим кредитам за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета, а также об организации работы с муниципальными образованиями по достижению показателей экономического развития региона в рамках исполнения его консолидированного бюджета.

О результатах рассмотрения министерствам необходимо доложить в правительство РФ. Поручения даны по итогам совещания о мерах по обеспечению сбалансированности региональных и местных бюджетов в 2017-2019 годах, которое прошло 28 декабря.