Красноярские власти обсуждают продажу 49% акций аэропорта "Емельяново"

КРАСНОЯРСК, 10 янв — РИА Новости. Власти Красноярского края будут прорабатывать вопрос о продаже 49% акций красноярского аэропорта "Емельяново", сообщается на сайте правительства региона со ссылкой на главу края Виктора Толоконского.

"Правительство края вместе с профильным комитетом Заксобрания будет прорабатывать ещё обращение компании об оферте на право выкупить у нас 49%, которые, конечно, не так привлекательны, как 51%, но, тем не менее, базовый партнёр просит оферту на то, чтобы приобрести и оставшийся пакет акций", — говорится в сообщении.

В августе 2015 года ФАС РФ удовлетворила ходатайство ПАО "Красноярская ГЭС" о приобретении 100% акций АО "ЭРА Групп", владеющего "Емельяново". Ранее Красноярская ГЭС, подконтрольная структурам Олега Дерипаски, победила в конкурсе по продаже 51% акций "ЭРА Групп". К участию в конкурсе были допущены все претенденты — Красноярская ГЭС, ООО "Емельяново-Инвест" и ООО "Аквамарин". Начальная цена продажи 51% акций составила 2 миллиарда рублей. Красноярская ГЭС предложила максимальную цену за пакет — 4,05 миллиарда рублей.

Сегодня через аэропорт "Емельяново" осуществляют регулярные и чартерные пассажирские перевозки 29 ведущих российских и зарубежных авиакомпаний, маршрутная сеть насчитывает 51 направление. Пассажиропоток аэропорта в 2015 году превысил 1,8 миллиона человек. По информации краевых властей, прибыль аэропорта по итогам 2016 года составит 500 миллионов рублей.