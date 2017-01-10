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Экономика

РЖД в 2016 году увеличили перевозки тихоокеанской рыбы

09:2710.01.2017
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Сортировочная станция. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. ОАО "РЖД" в 2016 году увеличило перевозки тихоокеанской рыбы на 2,4% по сравнению с предыдущим годом — до свыше 668,7 тысячи тонн, сообщила компания во вторник.

Логотип компании ОАО РЖД. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Демьянчук
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Погрузка на сети РЖД за 8 дней января выросла почти на 11%
"Со станций Дальневосточной железной дороги за год отправлено более 668,7 тысяч тонн тихоокеанской рыбы, что на 2,4% больше, чем в предыдущем году", — говорится в сообщении РЖД.

По данным компании, в структуре перевозок наибольший и стабильный рост отмечен при отправке рыбы в контейнерах — около 337,4 тысячи тонн (рост на 10,3%).

Наибольший объем перевезенных морепродуктов в годовой динамике зафиксирован в декабре 2016 года — 85,2 тысячи тонн (рост на 5% к декабрю 2015 года), а максимальный прирост достигнут в апреле — около 50,4 тысячи тонн (рост на 31% к апрелю 2015 года).

"В 2016 году продолжилась отправка ускоренных рефрижераторных поездов по технологии "Грузовой экспресс". С ее помощью грузоотправители доставляли тихоокеанскую рыбу в центральные регионы страны в максимально сжатые сроки, не потеряв качественные характеристики продукции", — отмечается в сообщении.

За 2016 год был сформирован 161 ускоренный поезд против 98 в 2015 году. Всего в поездах данной категории перевезено 291,3 тысячи тонн рыбы.

История железнодорожного транспорта России в одном составе
Макет электровоза постоянного тока 2ЭС10-001 Гранит в передвижном выставочно-лекционном комплексе РЖД в Иваново
© РИА Новости. Варвара Гертье
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Торжественное открытие Передвижного выставочно-лекционного комплекса ОАО "Российские железные дороги" состоялось в августе 2011 года на Рижском вокзале Москвы.
Посетители рассматривают макет скоростного поезда Аллегро (Pendolino Sm6) в передвижном выставочно-лекционном комплексе РЖД в Иваново
© РИА Новости. Варвара Гертье
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В экспозиции отражены основные направления инновационного развития компании. Особое внимание уделено развитию скоростного и высокоскоростного движения в России.
На фото: макет скоростного поезда "Аллегро" (Pendolino Sm6), эксплуатируемого в международном сообщении Санкт-Петербург – Хельсинки.
Макет терминала Аэропорт железнодорожной линии аэропорта Адлер – Сочи в передвижном выставочно-лекционном комплексе РЖД в Иваново
© РИА Новости. Варвара Гертье
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Уменьшенная копия терминала "Аэропорт" железнодорожной линии аэропорт Адлер – Сочи.
Посетители у макета паровоза Л-2344 Победа в передвижном выставочно-лекционном комплексе РЖД в Иваново
© РИА Новости. Варвара Гертье
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Макет паровоза Л-2344 "Победа".
Тренажер электропоезда Ласточка в передвижном выставочно-лекционном комплексе РЖД в Иваново
© РИА Новости. Варвара Гертье
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Тренажер электропоезда "Ласточка".
Передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД
© РИА Новости. Варвара Гертье
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Макет рабочего места оперативно-диспетчерского персонала сортировочной горки, оборудованного системой КСАУ СП (комплексной системой автоматизированного управления сортировочным процессом).
Макет скоростного электропоезда двойного питания Ласточка (Desiro Rus) в передвижном выставочно-лекционном комплексе РЖД в Иваново
© РИА Новости. Варвара Гертье
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Макет скоростного электропоезда двойного питания "Ласточка".
Посетительница фотографирует макет газотурбовоза ГТ1-001 в передвижном выставочно-лекционном комплексе РЖД в Иваново
© РИА Новости. Варвара Гертье
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Экспозицию вагона составляют масштабные макеты современных локомотивов, вагонов, путевой и другой железнодорожной техники. Среди них созданный отечественными специалистами газотурбовоз ГТ1 мощностью 8300 кВт, работающий на сжиженном природном газе.
Макет скоростного поезда Аллегро (Pendolino Sm6) в передвижном выставочно-лекционном комплексе РЖД в Иваново
© РИА Новости. Варвара Гертье
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Макет скоростного поезда "Аллегро" (Pendolino Sm6), эксплуатируемого в международном сообщении Санкт-Петербург – Хельсинки.
Посетители в передвижном выставочно-лекционном комплексе РЖД в Иваново
© РИА Новости. Варвара Гертье
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Посетители в передвижном выставочно-лекционном комплексе "РЖД" в Иваново.
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