РЖД в 2016 году увеличили перевозки тихоокеанской рыбы
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. ОАО "РЖД" в 2016 году увеличило перевозки тихоокеанской рыбы на 2,4% по сравнению с предыдущим годом — до свыше 668,7 тысячи тонн, сообщила компания во вторник.
"Со станций Дальневосточной железной дороги за год отправлено более 668,7 тысяч тонн тихоокеанской рыбы, что на 2,4% больше, чем в предыдущем году", — говорится в сообщении РЖД.
По данным компании, в структуре перевозок наибольший и стабильный рост отмечен при отправке рыбы в контейнерах — около 337,4 тысячи тонн (рост на 10,3%).
Наибольший объем перевезенных морепродуктов в годовой динамике зафиксирован в декабре 2016 года — 85,2 тысячи тонн (рост на 5% к декабрю 2015 года), а максимальный прирост достигнут в апреле — около 50,4 тысячи тонн (рост на 31% к апрелю 2015 года).
"В 2016 году продолжилась отправка ускоренных рефрижераторных поездов по технологии "Грузовой экспресс". С ее помощью грузоотправители доставляли тихоокеанскую рыбу в центральные регионы страны в максимально сжатые сроки, не потеряв качественные характеристики продукции", — отмечается в сообщении.
За 2016 год был сформирован 161 ускоренный поезд против 98 в 2015 году. Всего в поездах данной категории перевезено 291,3 тысячи тонн рыбы.
История железнодорожного транспорта России в одном составе
Торжественное открытие Передвижного выставочно-лекционного комплекса ОАО "Российские железные дороги" состоялось в августе 2011 года на Рижском вокзале Москвы.
В экспозиции отражены основные направления инновационного развития компании. Особое внимание уделено развитию скоростного и высокоскоростного движения в России.
На фото: макет скоростного поезда "Аллегро" (Pendolino Sm6), эксплуатируемого в международном сообщении Санкт-Петербург – Хельсинки.
Уменьшенная копия терминала "Аэропорт" железнодорожной линии аэропорт Адлер – Сочи.
Макет паровоза Л-2344 "Победа".
Тренажер электропоезда "Ласточка".
Макет рабочего места оперативно-диспетчерского персонала сортировочной горки, оборудованного системой КСАУ СП (комплексной системой автоматизированного управления сортировочным процессом).
Макет скоростного электропоезда двойного питания "Ласточка".
Экспозицию вагона составляют масштабные макеты современных локомотивов, вагонов, путевой и другой железнодорожной техники. Среди них созданный отечественными специалистами газотурбовоз ГТ1 мощностью 8300 кВт, работающий на сжиженном природном газе.
Макет скоростного поезда "Аллегро" (Pendolino Sm6), эксплуатируемого в международном сообщении Санкт-Петербург – Хельсинки.
Посетители в передвижном выставочно-лекционном комплексе "РЖД" в Иваново.