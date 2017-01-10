РЖД в 2016 году увеличили перевозки тихоокеанской рыбы

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. ОАО "РЖД" в 2016 году увеличило перевозки тихоокеанской рыбы на 2,4% по сравнению с предыдущим годом — до свыше 668,7 тысячи тонн, сообщила компания во вторник.

"Со станций Дальневосточной железной дороги за год отправлено более 668,7 тысяч тонн тихоокеанской рыбы, что на 2,4% больше, чем в предыдущем году", — говорится в сообщении РЖД.

По данным компании, в структуре перевозок наибольший и стабильный рост отмечен при отправке рыбы в контейнерах — около 337,4 тысячи тонн (рост на 10,3%).

Наибольший объем перевезенных морепродуктов в годовой динамике зафиксирован в декабре 2016 года — 85,2 тысячи тонн (рост на 5% к декабрю 2015 года), а максимальный прирост достигнут в апреле — около 50,4 тысячи тонн (рост на 31% к апрелю 2015 года).

"В 2016 году продолжилась отправка ускоренных рефрижераторных поездов по технологии "Грузовой экспресс". С ее помощью грузоотправители доставляли тихоокеанскую рыбу в центральные регионы страны в максимально сжатые сроки, не потеряв качественные характеристики продукции", — отмечается в сообщении.

За 2016 год был сформирован 161 ускоренный поезд против 98 в 2015 году. Всего в поездах данной категории перевезено 291,3 тысячи тонн рыбы.