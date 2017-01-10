Россия лидирует по числу созданных в Узбекистане иностранных предприятий

ТАШКЕНТ, 10 янв — РИА Новости. Более 100 предприятий с участием российских инвестиций было создано в Узбекистане в 2016 году – это первый показатель по итогам прошлого года, следует из данных Госкомитета по статистике республики, обнародованных во вторник.

В 2015 году в этот список вошло 91 предприятие, в 2016 — 102.

По данным статистического ведомства, в Узбекистане в прошлом году вновь зарегистрировано 503 предприятия с участием иностранного капитала (494 предприятия в 2015 году). В тройку лидеров по данному показателю также вошли предприятия с китайскими инвестициями – 95 хозсубъекта (103 в 2015 году) и с участием партнеров из Южной Кореи – 55 (53).

Российский бизнес в 2016 году создал в Узбекистане новые предприятия в промышленности (28 предприятий), торговле (17), строительстве (11), транспорте и связи (10) и других производственных отраслях (36), следует из данных Госкомстата.

По состоянию на 1 января 2017 года, в Узбекистане действовало более 5 тысяч предприятий с участием иностранного капитала, в том числе около 900 — с участием российского капитала, указывается в данных статведомства республики.

Россия остается крупнейшим инвестиционным партнером Узбекистана, а инвестиции российских компаний в узбекистанскую экономику за последние годы превысили 6 миллиардов долларов.

По данным российской стороны, торговый оборот между РФ и Узбекистаном за 9 месяцев 2016 года в стоимостном выражении снизился на 7,8% до 1,98 миллиарда долларов, в физических объемах — вырос на 0,9% до 3,29 миллиона тонн. Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру мировых рынков, на долю России во внешнеторговом обороте Узбекистана приходится около 20%, что позволяет ей входить в число ведущих торговых партнеров этой центральноазиатской республики.