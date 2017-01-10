СМИ: Дворкович поручил представить позицию по созданию ж/д Совета

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручил Минтрансу и министру РФ Михаилу Абызову совместно с профильными органами власти и организациями представить в правительство консолидированную позицию о целесообразности формирования совета рынка на железнодорожном транспорте, пишет во вторник газета "Коммерсант".

На совещании у Дворковича 26 декабря было принято решение приостановить создание совета рынка транспортных услуг на железнодорожном транспорте, пишет газета со ссылкой на источники, знакомые с ходом совещания, а также протокол совещания.

Так, согласно документу, Минтрансу и Абызову вместе с профильными органами и организациями поручено представить "консолидированную позицию о целесообразности формирования совета рынка в увязке с институционализацией существующих координационных правительственных органов", пишет издание. На совещании прозвучала идея создавать совет рынка на основе уже существующей межведомственной рабочей группы, подтвердил газете один из участников совещания.

Совет рынка — организацию, где должны быть представлены все участники рынка железнодорожных транспортных услуг, — начали создавать года назад. Концепцию совета с осени разрабатывал Минтранс, напоминает издание.

Между тем в протоколе совещания говорится, что к сведению принята позиция Абызова о "достаточном количестве эффективно функционирующих отраслевых экспертных организаций в сфере железнодорожного транспорта".

В аппарате Дворковича вопрос создания совета рынка не комментируют. В Минтрансе на запрос газеты не ответили. В Минэкономразвития сообщили, что поддерживают решение об отсрочке создания нового органа.