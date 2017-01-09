Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 12%

АЛМА-АТА, 9 янв – РИА Новости, Михаил Егорин. Базовая ставка в Казахстане сохранена на уровне 12% с коридором колебаний процентных ставок +/-1%, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на председателя регулятора Данияра Акишева.

"Глава финансового регулятора уточнил, что "ставки по операциям предоставления ликвидности составляют 13%, а по операциям изъятия ликвидности – 11%", — отмечается в сообщении.

Ожидается, что следующее решение по базовой ставке будет объявлено 20 февраля 2017 года.

Согласно сообщению, Акишев не исключает снижения ставки в условиях отсутствия внешних шоков. "Наметившиеся позитивные тренды повышают вероятность ее снижения в ближайшие месяцы при отсутствии внешних и внутренних шоков", — сказал глава Нацбанка.

В 2016 году Национальный банк несколько раз снижал базовую ставку. В марте 2016 года было объявлено о сохранении базовой ставки на уровне 17%, а уже в мае Нацбанк Казахстана снизил ее до 15%. В июле базовая ставка снова была снижена до 13%, а в октябре 2016 года – до 12,5%. Последнее в 2016 году решение по изменению базовой ставки Национальный банк озвучил 14 ноября, сообщив об ее снижении до 12%.