Владелец БЦ Nordstar Tower подал к "Роснефти" иски на 1,3 млрд рублей

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в понедельник зарегистрировал шесть исков АО "Нордстар Тауэр", владеющего бизнес-центром Nordstar Tower на Беговой улице, к нефтяной компании "Роснефть", снимающей помещения в этом бизнес-центре, на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

К производству иски пока не приняты, об основаниях исковых требований на данный момент не сообщается.

Арбитраж Москвы в настоящее время рассматривает еще один иск "Нордстар Тауэр" к крупнейшей российской нефтяной компании — с требованием обязать ее заключить договор аренды на предлагаемых истцом условиях. В том иске говорится о том, что 25 марта закончился срок действия долгосрочного договора аренды, по которому "Роснефть" снимала в бизнес-центре два этажа.

По условиям договора, его действие продлено на неопределенный срок, однако собственник здания хочет заключить с арендатором новый долгосрочный договор до марта 2026 года. Истец уточнил в суде, что между сторонами заключен договор аренды еще 20 этажей этого здания, который действует до марта 2026 года.

В январе 2016 года компания "Нордстар Тауэр" в арбитраже Москвы отказалась от двух исков к "Роснефти" о взыскании долга по аренде, оплате эксплуатационных услуг и парковки на общую сумму более 620 миллионов рублей.