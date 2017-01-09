"Газпром" в 2016 году нарастил добычу газа на 0,14%

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. "Газпром", по оперативным данным, в 2016 году добыл 419,07 миллиарда кубометров газа, что на 0,57 миллиарда кубов (на 0,14%) выше, чем в 2015 году, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.

"По оперативным данным, в 2016 году "Газпром" добыл 419,07 миллиарда кубометров газа. Это примерно на 11 миллиардов кубометров больше плана и на 0,57 миллиарда кубометров — объема добычи в 2015 году. Мы всегда работаем от рынка и добываем столько газа, сколько нужно потребителям", — сказал Миллер в ходе совещания в "Газпроме".