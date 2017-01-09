ГАНДИНАГАР (ИНДИЯ), 9 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Гандинагаре, сообщает корреспондент РИА Новости.

Встреча прошла "на полях" открывающегося в понедельник экономического форума "Энергичный Гуджарат". Переговоры продлились более получаса и стали первой двусторонней встречей для Моди в рамках форума.

Россия принимает активное участие в 8-м форуме "Энергичный Гуджарат". В российскую делегацию вошли представители минэкономразвития, минпромторга, МЧС. В форуме принимают участие представители двух регионов РФ — Татарстана и Астраханской области. На проходящей в рамках форума торгово-промышленной ярмарке представлены более 10 компаний.