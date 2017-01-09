"Ямал" ждет разрешения на полеты в Таджикистан не ранее 15 января

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 янв — РИА Новости. Авиакомпания "Ямал" ждет разрешения на полеты в Таджикистан из подмосковного аэропорта "Жуковский" не ранее середины января, сообщил РИА Новости коммерческий директор перевозчика Андрей Дубров.

"Как только разрешение будет подтверждено — объявим и полетим. По моим подсчетам, это произойдет не ранее 15 января", — сказал он.

По словам собеседника агентства, рейсы "Ямала" в Таджикистан переносятся на более поздний срок, но речи об их отмене не идет. "Запланированные ранее рейсы не отменяем, а переносим на более поздний срок. В случае необходимости мы осуществляем возврат билетов или переоформление на другую дату", — рассказал коммерческий директор авиакомпании.

Ранее в понедельник Минтранс РФ сообщил, что Россия готова провести переговоры с Таджикистаном по вопросам авиасообщения в начале этого года, дата и место будут согласованы дополнительно. При этом Минтранс подчеркнул, что до начала новых переговоров должны быть выполнены достигнутые в начале ноября и зафиксированные в протоколе договоренности, в частности, о предоставлении разрешения на выполнение регулярных полетов авиакомпании "Ямал" в соответствии с поданными заявками из "Жуковского" в Душанбе и Худжанд.

По итогам переговоров в конец декабря Таджикистан не разрешил авиакомпании "Ямал" полеты в страну из подмосковного аэропорта "Жуковский". В ответ на это Москва с 23 декабря приостановила рейсы таджикской "Сомон Эйр" в российские регионы. При этом полеты в Москву и Санкт-Петербург под ограничения не попали.

"Ямал" планировал с 20 декабря начать полеты в Душанбе и Худжанд из "Жуковского", продав билеты на ближайшие рейсы. В Душанбе позволили "Ямалу" осуществить один чартерный рейс в столицу Таджикистана, чтобы доставить пассажиров, которые находились в аэропорту более двух суток. При этом полеты других перевозчиков — "ЮТэйр", "Уральских авиалиний" и "Таджик Эйр" — осуществляются без проблем.