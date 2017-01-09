"Ямал" ждет разрешения на полеты в Таджикистан не ранее 15 января

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 янв — РИА Новости. Авиакомпания "Ямал" ждет разрешения на полеты в Таджикистан из подмосковного аэропорта "Жуковский" не ранее середины января, сообщил РИА Новости коммерческий директор перевозчика Андрей Дубров.
"Как только разрешение будет подтверждено — объявим и полетим. По моим подсчетам, это произойдет не ранее 15 января", — сказал он.
Ранее в понедельник Минтранс РФ сообщил, что Россия готова провести переговоры с Таджикистаном по вопросам авиасообщения в начале этого года, дата и место будут согласованы дополнительно. При этом Минтранс подчеркнул, что до начала новых переговоров должны быть выполнены достигнутые в начале ноября и зафиксированные в протоколе договоренности, в частности, о предоставлении разрешения на выполнение регулярных полетов авиакомпании "Ямал" в соответствии с поданными заявками из "Жуковского" в Душанбе и Худжанд.
"Ямал" планировал с 20 декабря начать полеты в Душанбе и Худжанд из "Жуковского", продав билеты на ближайшие рейсы. В Душанбе позволили "Ямалу" осуществить один чартерный рейс в столицу Таджикистана, чтобы доставить пассажиров, которые находились в аэропорту более двух суток. При этом полеты других перевозчиков — "ЮТэйр", "Уральских авиалиний" и "Таджик Эйр" — осуществляются без проблем.