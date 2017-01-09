Нефть продолжает дешеветь из-за роста экспорта из Ирана

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают снижаться в связи с ростом экспорта из Ирана и увеличения числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.
По словам трейдеров, мнение которых приводит агентство Рейтер, снижение котировок спровоцировал рост экспорта из Ирана, тогда как другие члены ОПЕК, напротив, их снижают. Иран за последние месяцы 2016 года продал более 13 миллионов баррелей нефти, которая долгое время находилась в плавучих хранилищах, снизив таким образом объем хранимой там нефти до 16,4 миллиона баррелей.
ОПЕК на заседании в Вене 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей.
Американские компании увеличивают число буровых установок десятую неделю подряд благодаря тому, что цены на нефть остаются на уровне, позволяющем им генерировать прибыль, отмечает Рейтер. "Следующего скачка цен (на нефть — ред.) не случится, пока трейдеры не будут уверены в том, что производители действительно снижают объемы добычи. В то же время увеличение буровой активности и, как следствие, добычи в США будут сдерживать рост цен", – рассказали агентству эксперты ANZ.