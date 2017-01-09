Президенты Грузии и Израиля обсудили развитие экономических отношений

ТБИЛИСИ, 9 дек – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Президенты Грузии и Израиля Георгий Маргвелашвили и Реувен Ривлин обсудили углубление сотрудничества между двумя странами, в частности, активизацию экономических отношений.

Президент Израиля находится в Тбилиси с двухдневным визитом. По данным администрации главы Грузии, Маргвелашвили провел встречи со своим израильским коллегой один на один и в расширенном формате.

"Была подчеркнута важность визита президента Израиля в Грузию, который будет содействовать углублению дружеских отношений между странами и является демонстрацией сильного партнерства двух стран… На встрече также говорили об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности", — говорится в заявлении администрации.

Стороны также обсудили потенциал развития экономического сотрудничества.

"Была отмечена необходимость активизации грузино-израильских экономических отношений. Экономическая политика Грузии ориентирована на свободное, справедливое и инклюзивное развитие. Грузинская сторона отметила, что вместе с либеральной, стабильной, безопасной и свободной от коррупции средой, стратегическое географическое расположение Грузии также делает ее привлекательной инвестиционной страной", — говорится в сообщении. Грузинский лидер также призвал израильские компании инвестировать в разные растущие отрасли страны, такие как энергия, сельское хозяйство, туризм и промышленность.

Маргвелашвили также выразил сожаление по поводу произошедшего недавнего террористического акта в Израиле.

Борьбу Израиля с терроризмом поддержал и премьер Грузии. "Позвольте выразить соболезнования в связи с произошедшим в Израиле террористическим актом, в результате которого четверо погибли и более 10 пострадали. Это акт, направленный против человечества, и Грузия поддерживает вас в борьбе против терроризма. Мы шокированы этим ужасающим фактом", — заявил на встрече с Ривлин премьер, чьи слова приводит пресс-служба правительства.

Президент Израиля поблагодарил главу грузинского правительства за поддержку и отметил, что из-за террористического акта был риск отмены его визита в Грузию.

На встрече также было отмечено успешное сотрудничество двух стран в разных сферах. Стороны отметили, что в 2017 году отмечается 25-летие дипломатических отношений Грузии и Израиля, выразили надежду на углубление дружественных отношений.

Премьер Грузии и президент Израиля обсудили прогресс, достигнутый в экономических отношениях двух стран, динамику торговли, осуществленные израильскими компаниями инвестии в Грузии и рост визитеров, а также коснулись темы сотрудничества в сфере культуры и образования. На встрече также присутствовал глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.

В Грузии действует соглашение об ассоциации с Евросоюзом, а также режим свободной торговли с Турцией и странами СНГ. Грузия пользуется общей системой преференций (GSP) в отношениях с США, Канадой, Швейцарией, Норвегией и зону свободной торговли с Китаем.