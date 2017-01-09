"АвтоВАЗ" повысил цены на ряд своих моделей

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. "АвтоВАЗ" в начале января повысил цены на ряд своих моделей, следует из прайс-листов, опубликованных на сайте "АвтоВАЗа".

Так, стоимость одной из самых популярных моделей марки — Lada Vesta — выросла на 3,2%, до 545,9 тысячи рублей, Lada Granta подорожала не так значительно — на 1,6%, до 389,9 тысячи рублей. Представитель "АвтоВАЗа" подтвердил РИА Новости изменение цен на ряд моделей, но отказался сообщать подробности.

До этого "АвтоВАЗ" поднимал цены на автомобили в мае прошлого года. Тогда подорожали модели Vesta — до 529 тысяч рублей в стартовой комплектации, и ряд комплектаций X-ray.

Продажи компании в ноябре 2016 года выросли на 18% в годовом выражении, до 25,5 тысячи машин, но по итогам 11 месяцев компания все равно осталась в минусе — ее продажи снизились на 3%, до 238,666 тысячи штук. Статистика продаж новых легковых и легких коммерческих машин за весь 2016 год выйдет 12 января.