"АвтоВАЗ" повысил цены на ряд своих моделей
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. "АвтоВАЗ" в начале января повысил цены на ряд своих моделей, следует из прайс-листов, опубликованных на сайте "АвтоВАЗа".
Так, стоимость одной из самых популярных моделей марки — Lada Vesta — выросла на 3,2%, до 545,9 тысячи рублей, Lada Granta подорожала не так значительно — на 1,6%, до 389,9 тысячи рублей. Представитель "АвтоВАЗа" подтвердил РИА Новости изменение цен на ряд моделей, но отказался сообщать подробности.
До этого "АвтоВАЗ" поднимал цены на автомобили в мае прошлого года. Тогда подорожали модели Vesta — до 529 тысяч рублей в стартовой комплектации, и ряд комплектаций X-ray.
Продажи компании в ноябре 2016 года выросли на 18% в годовом выражении, до 25,5 тысячи машин, но по итогам 11 месяцев компания все равно осталась в минусе — ее продажи снизились на 3%, до 238,666 тысячи штук. Статистика продаж новых легковых и легких коммерческих машин за весь 2016 год выйдет 12 января.
Старт продаж Lada Vesta
Lada Vesta создана на новой платформе, разработанной инженерами компании при участии альянса Renault-Nissan.
Впервые в истории от демонстрации концепт-кара до запуска автомобиля в серию прошел один год. Новый автомобиль выпускается на сборочной площадке "Lada Ижевск" с 25 сентября.
Спустя 60 дней с начала серийного производства официальные дилеры Lada начинают продажи модели в 25 городах – 23 городах России, а также в Минске и Астане. По информации предприятия, дилерам поставлена первая партия в тысячу автомобилей.
На презентации автомобиля присутствовал главный дизайнер концерна Стив Мартин.
На момент старта продаж Lada Vesta в 60 дилерских центрах 23 городов России покупателям будут доступны автомобили в комплектациях Comfort и Luxe, оснащенные 1,6-литровым двигателем Lada и механической или автоматизированной коробкой передач.
Стоимость Vesta Comfort стартует с отметки 570 тысяч рублей. Цена Vesta Luxe – от 609 тысяч рублей. Доплата за фирменный цвет Lime составляет 19 тысяч рублей.