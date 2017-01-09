ФАС потребовала от Минздрава соблюдения правил ведения реестра цен

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ потребовала от Минздрава устранения нарушений с признаками необоснованного препятствования осуществлению деятельности фармкомпаний, сообщила служба в понедельник.

ФАС указывает, что в конце 2016 года Минздрав необоснованно отказался исполнять пункт 6(1) правил ведения госреестра предельных отпускных цен производителей на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

"В частности, фармпроизводителю было отказано во внесении изменений в реестровую запись о государственной регистрации предельной отпускной цены лекарственного препарата при изменении его комплектности (при условии отсутствия изменения количества лекарственного препарата во вторичной (потребительской) упаковке)", — указало ведомство.

Регулятор также выявил, что Минздрав действует избирательно, принимая разные решения по аналогичным заявлениям. В феврале 2016 года ФАС выносила ведомству схожее предупреждение, добавляет служба.

"Нарушаемая Минздравом России норма направлена на снижение избыточных административных барьеров, сокращение сроков ввода в обращение лекарственных препаратов, а также на предотвращение необоснованного роста цен на препараты, цены на которые уже были зарегистрированы", – приводятся в сообщении слова начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофея Нижегородцева.

Также уточняется, что прореагировать на предупреждение министерству необходимо до 13 января, рассмотрев все соответствующие заявления и внеся изменения в реестровые записи о ценах на препараты в соответствии с правилами ведения реестра цен на лекарства.