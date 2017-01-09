Приток в фонды российских активов вырос в 5,5 раза в 2016 году

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. Инвесторы по итогам 2016 года вложили в ориентированные на российские активы фонды в 5,5 раза больше средств, чем годом ранее, — 1,14 миллиарда долларов, следует из сообщения агентства Блумберг со ссылкой на предварительные данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) Global.

В 2015 году приток в фонды активов РФ составил 208 миллионов долларов.

Приток средств в фонды акций РФ по итогам четвертого квартала 2016 года составил 1,61 миллиарда долларов.

За последнюю рассматриваемую неделю, закончившуюся 4 января, приток средств в российские акции достиг 95 миллионов долларов. "Инвесторы пересчитывают прогнозы на 2017 год с учетом ожиданий снижения ключевой ставки, роста цен на сырьевые товары и постепенной отмены санкций США и Евросоюза", — поясняет агентство.

В целом фонды, ориентированные на активы развивающихся рынков (EM), закончили год с притоком средств после рекордного оттока по итогам 2015 года. Однако детальные данные агентство не приводит.