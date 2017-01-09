РЖД увеличили перевозки пассажиров на 1,6% в 2016 году

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. Перевозки пассажиров на инфраструктуре ОАО "РЖД" в 2016 году выросли на 1,6% по сравнению с предыдущим годом – до 1,037 миллиарда человек, сообщила компания в понедельник.

В частности, в дальнем следовании перевезено 101,4 миллиона пассажиров (рост на 3,6%), в пригородном сообщении – 935,7 миллиона пассажиров (рост на 1,4%).

Пассажирооборот на сети РЖД в 2016 году вырос на 3,4% и составил 124,5 миллиарда пассажиро-километров. В том числе в дальнем следовании показатель вырос на 4,5% — до 93,5 миллиарда пассажиро-километров, в пригородном сообщении – на 0,3%, до 31 миллиарда пассажиро-километров.

Перевозки пассажиров в декабре 2016 года, по оперативным данным, увеличились на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 88,8 миллиона человек. Из них в пригородном сообщении отправлено 81,5 миллиона пассажиров (рост на 8,3%), в дальнем следовании – 7,3 миллиона пассажиров (рост на 0,2%).

Пассажирооборот в декабре 2016 года снизился на 1,5% и составил 8,44 миллиарда пассажиро-километров.