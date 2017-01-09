Россия к 6 января сократила добычу нефти и газового конденсата на 1,2%

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. Нефтекомпании РФ, по данным на 6 января, сократили добычу нефти и газового конденсата по сравнению с 29 декабря 2016 года на 1,2%, до 11,3 миллиона баррелей в сутки (1,508 миллиона тонн), следует из данных ЦДУ ТЭК.

Предыдущий показатель добычи нефти и газового конденсата, опубликованный на сайте ЦДУ ТЭК, был за 29 декабря. Тогда объем добычи составлял 1,529 миллиона тонн (11,437 миллиона баррелей) в сутки.

ОПЕК на заседании в Вене 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с января, соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

Российские нефтекомпании в январе сократят добычу нефти на 50 тысяч баррелей в сутки, в марте — уже на 200 тысяч, а к маю сокращение составит около 300 тысяч баррелей, говорил 10 декабря министр энергетики РФ Александр Новак. На запланированный уровень сокращения добычи нефти — 300 тысяч баррелей в сутки — российские компании выйдут уже в апреле-мае 2017 года. Конечная цель — 10,947 миллиона баррелей в сутки по данным Минэнерго РФ, говорил министр.