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Экономика

Аналитики прогнозируют незначительные изменения на рынке российских акций

Тема:
Ситуация на мировых фондовых рынках в январе 2017 (12)
09:5109.01.2017
(обновлено: 09:54 09.01.2017)
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Графики фондовых индексов. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Рынок акций РФ и курс рубля в начале дня мало изменятся в отсутствие значимых сигналов с западных рынков, говорят трейдеры.

Сильный рынок нефти продолжит поддерживать стоимость российских активов, считают при этом аналитики.

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Прогнозы

Внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, считает Олег Шагов из ИФК "Солид".

Сегодня, вероятно, рынок останется в состоянии консолидации, полагает Антон Старцев из компании "Олма".

Торги рублем в понедельник на Московской бирже откроются вблизи пятничного закрытия, считает Анна Бодрова из компании "Альпари".

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© РИА Новости. Владимир Астапкович
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"Первые торги нового года оказались успешными для российской валюты и, пока сырье не развернется в тренде, особенных поводов для ослабления рубля не видно. Предполагаемый дневной торговый диапазон для доллара США – 59,55-60,20 рубля, для европейской валюты — 62,50-63,50 рубля", — оценила она.

Внешние факторы

Фондовые индексы США на предыдущих торгах повысились на 0,3-0,6%. В течение торгов в прошлую пятницу индекс Dow Jones впервые в истории поднимался практически до 20 тысяч пунктов (19999,63).

С утра понедельника фондовые фьючерсы США повышаются на 0,1-0,2%. Азиатские биржи торгуются разнонаправленно в пределах 1%.

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Стоимость нефти на утренних торгах колеблется в районе 56,8 доллара за баррель по марке Brent.

Евро торгуется на уровне 1,0524 доллара против 1,053 доллара на закрытие предыдущих торгов.

Итоги предыдущих торгов на рынке РФ

Рынок акций РФ в пятницу слегка снизился – инвесторы перед выходными сокращали позиции в акциях, говорят трейдеры. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,29%, до 2213,93 пункта, индекс РТС — на 0,65%, до 1172,59 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов повысился на 17 копеек, до 59,62 рубля, евро снизился также на 17 копеек, до 62,77 рубля, следует из данных Московской биржи.

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