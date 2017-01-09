Аналитики прогнозируют незначительные изменения на рынке российских акций

Ситуация на мировых фондовых рынках в январе 2017 (12)

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Рынок акций РФ и курс рубля в начале дня мало изменятся в отсутствие значимых сигналов с западных рынков, говорят трейдеры.

Сильный рынок нефти продолжит поддерживать стоимость российских активов, считают при этом аналитики.

Внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, считает Олег Шагов из ИФК "Солид".

Сегодня, вероятно, рынок останется в состоянии консолидации, полагает Антон Старцев из компании "Олма".

Торги рублем в понедельник на Московской бирже откроются вблизи пятничного закрытия, считает Анна Бодрова из компании "Альпари".

Внешние факторы

"Первые торги нового года оказались успешными для российской валюты и, пока сырье не развернется в тренде, особенных поводов для ослабления рубля не видно. Предполагаемый дневной торговый диапазон для доллара США – 59,55-60,20 рубля, для европейской валюты — 62,50-63,50 рубля", — оценила она.

Фондовые индексы США на предыдущих торгах повысились на 0,3-0,6%. В течение торгов в прошлую пятницу индекс Dow Jones впервые в истории поднимался практически до 20 тысяч пунктов (19999,63).

С утра понедельника фондовые фьючерсы США повышаются на 0,1-0,2%. Азиатские биржи торгуются разнонаправленно в пределах 1%.

Стоимость нефти на утренних торгах колеблется в районе 56,8 доллара за баррель по марке Brent.

Евро торгуется на уровне 1,0524 доллара против 1,053 доллара на закрытие предыдущих торгов.

Итоги предыдущих торгов на рынке РФ

Рынок акций РФ в пятницу слегка снизился – инвесторы перед выходными сокращали позиции в акциях, говорят трейдеры. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,29%, до 2213,93 пункта, индекс РТС — на 0,65%, до 1172,59 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов повысился на 17 копеек, до 59,62 рубля, евро снизился также на 17 копеек, до 62,77 рубля, следует из данных Московской биржи.