Колымские недропользователи в 2016 году побили рекорд по добыче золота

МАГАДАН, 9 янв — РИА Новости, Людмила Щербакова. Горняки и старатели Магаданской области в 2016 году побили рекорды по добыче золота, получив 27,5 тонны драгоценного металла, сообщил на брифинге в понедельник губернатор региона Владимир Печеный.

В 2015 году в Магаданской области было добыто 24,5 тонны золота. Предварительные данные 2016 года оценивают объемы добычи в 27,5 тонны. В 2016 году колымские горняки также добыли максимальное количестве россыпного золота с 1997 года – более 16 тонн.

"Итоги добычи золота в этом году нас порадовали. Наши недпропользователи задействовали все возможности, в том числе новые технологии и новую технику для того, чтобы получить результат — 27,5 тонны золота. Пока это предварительный итог, окончательный может даже будет еще больше, но уже сейчас это на три тонны больше, чем в прошлом году", — сказал Владимир Печеный.

Он добавил, что в 2017 году в регионе планируют и дальше увеличить добычу драгоценного металла.

"Мы ожидаем увеличения добычи золота на месторождении "Павлик", пуск предприятия на Наталкинском месторождении, где активно идет реализация инвестиционного проекта по строительству новой ЛЭП. Надеюсь, что результаты, которых мы добились в том году, в следующем году будут превышены", — сообщил Владимир Печеный.