Ъ: "Роснефть" может свернуть бизнес в Алжире

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. "Роснефть" задумывается о выходе из геологоразведочного проекта в Алжире, сообщает в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники в отрасли.

"Роснефть" намерена избавиться от своей доли в проекте по освоению блока "245-Юг" в Алжире, включающем в себя три месторождения — "Восточный Такуазет", "Западный Такуазет" и "Северный Тесселит", рассказали источники. По их словам, компания хочет избежать дальнейших трат на проект, перспективность которого сомнительна, и ищет варианты продажи уже несколько лет — в частности, предлагала актив "Газпрому" (он совместно с Sonatrach ведет геологоразведку на участке "Эль-Ассель").

Долей в 60% в проекте владеет СП Rosneft-Stroytransgaz, где у "Роснефти" 50%, еще 40% в блоке у алжирской госкомпании Sonatrach. Проект реализуется на условиях СРП, запасы месторождений оценивались в 70 миллионов тонн. Консорциум "Роснефти" и "Стройтрансгаза" выиграл тендер на разведку алжирского блока, который стал первым зарубежным проектом госкомпании за пределами бывшего СССР, в 2001 году.

Впоследствии, когда компанию возглавил Игорь Сечин, было решено сконцентрироваться на других направлениях, объясняет один из источников издания. К этому моменту "Роснефть" пробурила в Алжире около десяти скважин, однако результаты бурения потребовали дальнейшей разведки. Когда же в 2014 году цены на нефть начали снижаться, "Роснефть" окончательно разочаровалась в разработке алжирских месторождений, отмечает другой источник.

В сентябре источник "Коммерсанта", знакомый с ситуацией, уверял, что активной деятельности на месторождениях не ведется. При этом газета напоминает, что агентство "Интерфакс" со ссылкой на материалы к встрече глав кабминов РФ и Алжира в апреле сообщало, что Rosneft-Stroytransgaz готовит тендеры в Алжире на 600 миллионов долларов. В "Роснефти" и "Стройтрансгазе" отказались от комментариев газете.

По данным источников издания, уход из Алжира чреват для "Роснефти" списанием нескольких сотен миллионов долларов инвестиций, а также выплатой неустойки алжирской стороне. Не исключено, что компания для минимизации потерь попробует договориться о продаже своей доли Sonatrach. Кроме того, "Роснефти" потребуется согласовать свой уход из страны с властями РФ.