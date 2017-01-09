Биржи АТР торгуются в плюсе вслед за американскими индексами

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут, следуя положительной динамике закрытия торгов пятницы на биржах США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.14 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,56%, до 3171,87 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,30%, до 1994,12 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,04%, до 22511,88 пункта, корейский KOSPI — на 0,17%, до 2252,65 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,96%, до 5810,60 пункта.

Биржи Японии в понедельник закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 снизился на 0,34%, до 19454,33 пункта.

По словам рыночного стратега IG Asia Pte Цзиньгуя Паня (Jingyi Pan), мнение которого приводит газета, американские биржи выросли из-за данных рынка труда. Особенно трейдеры обратили внимание на неожиданный рост зарплат. "(Индекс — ред.) S&P пробил новый максимум, и это стало возможной причиной динамики на азиатских рынках в начале недели", — цитирует газета Паня.

Американские биржи завершили торги пятницы ростом на статистике рынка труда в стране. Уровень безработицы в США в декабре вырос до 4,7% с ноябрьского уровня в 4,6%; число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 156 тысяч. Данные частично совпали с прогнозом аналитиков, которые ожидали безработицу в декабре на уровне в 4,7% и роста числа рабочих мест на 178 тысяч.

При этом почасовая заработная плата в стране в декабре выросла на 2,9% в годовом выражении и составила 26 долларов. Это стало самым сильным ростом индикатора с 2009 года, пишет газета The Wall Street Journal. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,38%, или на 10 центов. Эксперты ожидали роста показателя всего на 0,3%.